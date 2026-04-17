Leonel Fernández critica reacción tardía del Gobierno ante lluvias que generaron estragos

El expresidente Leonel Fernández habla sobre la respuesta del Gobierno ante las lluvias e inundaciones durante un acto en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

El expresidente de la República, Leonel Fernández, cuestionó este viernes desde Santiago la respuesta del Gobierno Central ante las recientes lluvias que han causado estragos en varias provincias del país.

El exmandatario considera que hubo una reacción tardía para alertar a la población sobre la emergencia que se avecinaba. A su juicio, el evento tomó por sorpresa a gran parte de la población.

"Muchas personas fueron sorprendidas, sus hogares fueron inundados y perdieron propiedades, sobre todo quienes viven en zonas vulnerables como cañadas", expresó el exmandatario.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo señaló que lo ocurrido deja lecciones importantes, especialmente en lo relativo a la necesidad de emitir alertas tempranas para reducir riesgos y daños en futuras eventualidades.

Propone plan de drenaje fluvial

Leonel Fernández planteó la urgencia de que el Estado dominicano implemente un plan integral de drenaje pluvial, al advertir que sin este tipo de infraestructura el país continuará enfrentando inundaciones recurrentes.

"Si no resolvemos el tema del drenaje fluvial, vamos a seguir teniendo estas afectaciones. Estamos en una etapa de cambio climático, donde el comportamiento del tiempo es cada vez más impredecible", indicó.

El líder político opositor también sugirió la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, al considerar que, aunque son obras poco visibles, resultan fundamentales para la seguridad de la población.

El exmandatario ofreció estas declaraciones al participar en un acto celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde se otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades al académico estadounidense Abraham Frederic Lowenthal.

Fernández destacó la trayectoria de Lowenthal, a quien definió como un influyente investigador en el ámbito de las ciencias sociales y un referente en el estudio de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.