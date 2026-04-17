Raquel Peña defiende acciones del Gobierno ante críticas de Leonel por falta de aviso de lluvias

La vicepresidenta Raquel Peña defendió la gestión del Gobierno en materia de emergencias. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

La vicepresidenta Raquel Peña respondió este viernes a los señalamientos del expresidente Leonel Fernández sobre la supuesta falta de aviso previo ante las recientes lluvias que causaron daños en distintas provincias del país, asegurando que el Gobierno trabaja en fortalecer los sistemas de monitoreo y prevención.

La vicegobernante indicó que, si bien ha escuchado las críticas sobre la ausencia de alertas tempranas, las autoridades deben enfocarse en mejorar la capacidad de respuesta frente a los cambios climáticos que afectan al país.

"Lo que nosotros tenemos es que estar pendientes. Ustedes han visto cómo el clima ha venido cambiando con el calentamiento global", expresó.

Medidas gubernamentales

La vicemandataria explicó que el Gobierno ha venido instalando antenas en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de identificar con mayor antelación fenómenos atmosféricos como aguaceros intensos.

Aseguró que estos sistemas continúan en proceso de mejora.

Asimismo, indicó que las instrucciones del presidente Luis Abinader han sido claras en cuanto a acudir en auxilio de las comunidades más afectadas por las lluvias.

En otro orden, Raquel Peña sostuvo que el país arrastra un déficit histórico en materia de drenaje pluvial y saneamiento, lo que a su juicio incide en el impacto de estos fenómenos.

Aseguró que el Gobierno mantiene inversiones en ese ámbito para mitigar riesgos.

Las declaraciones de Peña se producen tras las críticas de Fernández, durante un acto en el que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) otorgó el doctorado Honoris Causa en Humanidades al politólogo estadounidense Abraham Frederic Lowenthal.