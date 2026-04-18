Leonel Fernández advierte del deterioro en el poder adquisitivo por la "improvisación" del Gobierno

Leonel Fernández en el foro global "La Salud del Futuro: Datos, Inteligencia Artificial y Medicina", celebrado en Santiago de los Caballeros este 24 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró este sábado que uno de los principales efectos de la falta de dirección del Gobierno es el deterioro del poder adquisitivo, al indicar que los precios aumentan a un ritmo distinto al del salario.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el dirigente opositor cuestionó la forma en que la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) conduce el país, y advirtió que la improvisación en la gestión pública está teniendo consecuencias directas en la vida de los dominicanos.

Fernández expresó su preocupación mediante una metáfora sobre la diferencia entre la improvisación en la música y en el gobierno.

"La improvisación funciona muy bien en la música, pero cuando un gobierno improvisa con el destino de una nación, las consecuencias se sienten en la vida real", expresó.

Consecuencias de la improvisación en la gestión pública

Asimismo, advirtió que la incertidumbre se ha instalado en la cotidianidad de las familias dominicanas como resultado de políticas que, a su juicio, carecen de coordinación y visión estratégica.

"Un gobierno debe ser como una orquesta, con un liderazgo que sepa exactamente hacia dónde quiere llegar." Leonel Fernández Presidente del partido Fuerza del Pueblo “

Fernández sostuvo que, cuando "cada quien toca por su cuenta, el país pierde el compás", e insistió en la necesidad de que exista una conducción clara desde el Estado.

En ese sentido, afirmó que gobernar requiere liderazgo definido, planificación y objetivos precisos, al comparar la gestión pública con una orquesta que necesita dirección para funcionar de manera armónica.

"Un gobierno debe ser como una orquesta, con un liderazgo que sepa exactamente hacia dónde quiere llegar", manifestó.

La capacidad de retomar el rumbo

El líder de la Fuerza del Pueblo consideró que la República Dominicana tiene la capacidad de retomar el rumbo, pero advirtió que esto solo será posible si el Gobierno del PRM abandona la improvisación y apuesta por políticas coherentes que permitan que el salario rinda y mejore la calidad de vida de la población.

El mensaje concluye con una afirmación de esperanza, al señalar que el país puede recuperar el ritmo y avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad y bienestar para todos.

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