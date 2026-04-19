Decenas de aliados del PRM se juramentan en el PLD

Nicolás Concepción, presidente del Movimiento Cristiano Canal de Ayuda para Todos, habla en el acto en el que, junto a sus seguidores, se juramentó en el PLD. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

Miembros del Movimiento Cristiano Canal de Ayuda para Todos, pertenecientes al Partido Cívico Renovador (PCR), que es una militancia aliada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), fueron juramentados este domingo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En su intervención antes de ser juramentado, el presidente del movimiento, Nicolás Concepción, dejó claro que la salida del PCR no respondió a conflictos coyunturales, sino a una decisión previamente planificada por su equipo, que optó por esperar el paso de las elecciones de 2024 para formalizar su renuncia "sin generar tensiones internas".

Explicó que, tras ese proceso, se mantuvieron sin respaldo político mientras realizaban una evaluación sobre cuál organización se alineaba mejor con su visión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/eb8bba16-6b2c-4d44-bd69-8ee4d3e288a0-a89140d1.jpg Nicolás Concepción, del Movimiento Cristiano Canal de Ayuda para Todos, habla en el acto en que pasó a las filas del PLD. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/hgsrh1sacaavjp6-939b9baa.jpg Miembros del Movimiento Cristiano Canal de Ayuda para Todos en el acto celebrado en el Club Mauricio Báez, en que ingresaron a las filas del PLD. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/d540ee28-84c1-41d8-8ec7-7d39497a3f72-c6318883.jpg El secretario general del PLD, Johnny Pujols, juramenta a miembros del Movimiento Cristiano Canal de Ayuda para Todos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Sostuvo que esa evaluación incluyó un análisis amplio del sistema político dominicano y de la gestión de los distintos gobiernos en las últimas décadas, concluyendo que el PLD "era la organización que más se aproximaba a su enfoque institucional y a los valores comunitarios y organizativos que promueve el movimiento cristiano" que encabeza.

Además, subrayó que su decisión no estuvo motivada por ofrecimientos de cargos ni beneficios, afirmando que optaron por mantenerse firmes en su postura mientras definían su rumbo político.

En ese sentido, planteó que su integración al PLD responde a una estrategia de trabajo a largo plazo, con la intención de incidir en distintos sectores del país a través de una estructura ya consolidada.

El PLD los juramenta

La juramentación de los políticos la encabezó el secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien estuvo acompañado de varios miembros del Comité Político.

En el acto, celebrado en el Club Mauricio Báez en el Distrito Nacional, el secretario de Organización del PLD, Mayobanex Escoto, expresó que "los cristianos ya se dieron cuenta que con el PLD se vivía mejor".

Asimismo, aseguró que el triunfo del PLD "está garantizado" en la medida que más movimientos se juramenten en ese partido, lo que, a su juicio, permitirá que la organización gane las elecciones en el 2028.

El PCR y el PRM

Para las elecciones del 2024, el PCR se unió como aliado al PRM y desde entonces se mantiene en las filas del oficialismo. El Partido Cívico Renovador es presidido por Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna.