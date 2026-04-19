Fuerza del Pueblo inicia plan nacional con miras a las elecciones de 2028

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, durante una de las sesiones de trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó este fin de semana dos sesiones regionales de trabajo con miembros de la Dirección Central de esa organización, correspondientes a las provincias de la región Este y el Gran Santo Domingo.

Conforme a una nota de prensa del partido de este domingo, estas jornadas marcan el inicio de lo que ha sido definido por la organización como un plan nacional orientado a consolidar su estructura con miras a las elecciones en el año 2028.

En el marco de estas asambleas, también se ha socializado un plan de trabajo con metas específicas por territorio, diseñado para ser medido y evaluado de manera periódica, con el propósito de garantizar avances concretos en la organización y el crecimiento del partido.

La primera jornada se realizó la tarde del sábado en La Romana, en la cual, durante más de tres horas, se reunieron dirigentes de esa provincia, así como de La Altagracia, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, en un espacio de trabajo enfocado en la organización territorial.

La segunda jornada tuvo lugar la mañana de este domingo en Santo Domingo, con la participación de miembros de la Dirección Central del Gran Santo Domingo, Monte Plata y El Seibo.

En el encuentro realizado en el Distrito Nacional, intervinieron el vicepresidente, Radhamés Jiménez; el secretario general, Antonio Florián; así como miembros de la Dirección Política, entre ellos Henry Merán, secretario nacional electoral; Daniel Toribio, secretario de finanzas; y Nathanael Concepción.

Las sesiones se desarrollaron con la participación de dirigentes de distintas demarcaciones, quienes tuvieron la oportunidad de intervenir y aportar en la construcción de la estrategia organizativa del partido.

Crecimiento del partido

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-41820-pm-e2f5ddaa.jpeg Asistentes a una de las actividades. (FUENTE EXTERNA)

Al dirigirse a los presentes, Fernández enfatizó que el crecimiento del partido debe traducirse en organización efectiva y capacidad electoral.

"Con todas las juramentaciones que hacemos, que eso no se nos quede en un evento o un episodio efímero, esas personas que acaban de ser juramentadas, tienen inevitablemente que ser organizadas", explicó.

Fernández enfatizó que "hay una relación directamente proporcional entre comportamiento electoral y composición orgánica del partido".

En ese mismo orden, explicó el rol que deben asumir los supervisores en el fortalecimiento territorial de la organización.

Estrategia organizativa

"Los supervisores regionales, los supervisores provinciales de la Dirección Política, deben tomar esto en cuenta en el trabajo directo con las provincias y los municipios", manifestó.

El presidente de la FP recordó, además, que los nuevos miembros deben ser organizados en direcciones de base y que estas estructuras deben estar articuladas con las mesas electorales.

Asimismo, planteó la visión estratégica de largo plazo de la organización política: "Nuestro deseo es que la Fuerza del Pueblo se convierta en la fuerza política dominante del próximo ciclo histórico de 30 años de la República Dominicana".

Fernández sostuvo también que la implementación de este plan permitirá alcanzar la victoria en las próximas elecciones nacionales, al completar la transición de un partido análogo a un partido digital y moderno.

Concluyó su intervención asegurando que "en ese nuevo ciclo histórico, convertiremos a la República Dominicana en una sociedad y en una economía del conocimiento, que incluya a todos los dominicanos".

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