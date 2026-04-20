El PLD denuncia aumento de importaciones agropecuarias en 37.1 %

El titular de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa (c), junto a dirigentes del PLD en la rueda de prensa del 20 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que las importaciones de productos agropecuarios aumentaron en un 37.1 % en los últimos años, lo que, a su juicio, evidencia un deterioro de la producción nacional.

El titular de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, explicó que en el 2020 se importaron 3,796,173 toneladas métricas, pero en el 2025 fueron importadas 5,204,054 toneladas métricas de productos agropecuarios, equivalente a 114,489,188 quintales.

"Este es el verdadero récord del gobierno, haber aumentado las importaciones de productos agropecuarios en un 37.1 %", expresó el dirigente de oposición.

Sánchez Roa indicó que en el 2025 se adquirieron en el exterior 5,594.8 millones de dólares, que representa un 28.2% de la totalidad de alimentos consumido por los dominicanos.

"El campo dominicano ha entrado en una fase crítica de colapso, reflejada en importaciones históricas de 114.5 millones de quintales en el 2025, es decir, 30.9 millones de productos agropecuarios más que el año anterior, llevándonos a una peligrosa dependencia externa", advirtió.

Resaltó que este comportamiento está vinculado a la reducción de la capacidad productiva local y a la falta de políticas públicas orientadas a fortalecer el sector agropecuario. Añadió que el aumento de las importaciones coincide con mayores costos de producción, limitaciones en el financiamiento y una disminución en la asistencia técnica que perjudica a los productores.

"Los productores, el pueblo y el PLD demandan encarecidamente del gobierno del PRM enderezar el rumbo, dejar la improvisación y aplicar un plan que verdaderamente funcione", manifestó.

Pérdidas de los productores

De acuerdo con Sánchez Roa, los productores de tabaco reportaron una caída significativa en los precios de venta, que han pasado de entre 17,000 y 20,000 pesos a aproximadamente 8,000 por quintal. Esta reducción ha provocado pérdidas cercanas a 2,000 pesos por quintal, además de que parte de la cosecha se deteriora por falta de compradores.

En el caso de los productores de aguacate y naranja en la provincia de Peravia, expresó que se han abandonado proyectos productivos y han aumentado las dificultades para transportar sus cosechas hacia los mercados. Esta situación ha generado pérdidas debido al deterioro de los productos antes de su comercialización.

Dijo que los arroceros del Bajo Yuna enfrentan problemas logísticos derivados del deterioro de los caminos, lo que dificulta el traslado del producto hacia las factorías. También señalan cambios en el proceso de pesaje y clasificación que afectan las condiciones de venta en perjuicio del productor.

Asimismo, manifestó que en el rubro de la cebolla, los productores indican que las importaciones coinciden con los períodos de cosecha local, lo que reduce sus ingresos y ha llevado a algunos a situaciones de bancarrota.

Para el ajo, especialmente en Constanza, se reportan problemas relacionados con el uso de variedades de bajo rendimiento, así como reclamos por deudas pendientes y pérdidas que no han sido compensadas.

En el sector bananero, los productores han perdido parte de los mercados internacionales debido a plagas y enfermedades. A esto se suma un aumento de aproximadamente un 30 % en los costos de producción, una reducción del rendimiento por tarea y la pérdida de empleos.

La producción porcina también presenta una reducción considerable, operando en torno al 23 % de su capacidad tradicional, afectada por la peste porcina africana, que ha disminuido significativamente la población de cerdos.

En cuanto a los invernaderos y la producción de vegetales, se reporta la quiebra de más de 34 estructuras, en un contexto de aumento de importaciones de productos que anteriormente se producían en el país.

Recomendaciones

El PLD consideró que es necesario implementar medidas que incentiven la producción nacional, reduzcan la dependencia externa y mejoren las condiciones de los productores.

A continuación, las recomendaciones del partido:





Emprender de inmediato un plan masivo de siembra que permita incrementar la producción local y reducir la creciente dependencia de importaciones.

Preparar todas las tierras disponibles, gestionando los tractores privados ante la escasez de maquinarias en Agricultura. Aprovechar las bondades de las lluvias de primavera

ante la escasez de maquinarias en Agricultura. Aprovechar las bondades de las lluvias de primavera Solucionar los reclamos de los agrónomos para integrarlos al sistema productivos .

. Bajar los costos de producción, disminuyendo los precios de los fertilizantes pesticidas , herbicidas, maquinarias agrícolas y viabilizando la mano de obra. Que sean gratuitas la preparación de tierras y la entrega de semillas certificadas de alto rendimiento.

, herbicidas, maquinarias agrícolas y viabilizando la mano de obra. Que sean gratuitas la preparación de tierras y la entrega de de alto rendimiento. Revisar exhaustivamente el Banco Agricola y fortalecerlos con recursos, para reducir la burocracia.

Rescatar el INDRHI de su sueño eterno, reorientarlo hacia la recuperación urgente de los sistemas de riego.

de los sistemas de riego. Disminuir en un 50 % los impuestos en los combustibles a la agricultura.

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