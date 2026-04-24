Leonel Fernández encabeza este fin de semana encuentros internos de la Fuerza del Pueblo

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, continuará este fin de semana con el desarrollo de jornadas internas de trabajo junto a miembros de la Dirección Central de esa organización, como proceso de fortalecimiento estructural que impulsa la entidad a nivel nacional.

La información fue compartida por el partido mediante una nota de prensa, en la que indica que, como parte de esta agenda, este viernes 24 a las 4:00 de la tarde, se realizará la asamblea regional sur de la Dirección Central en el Club Las Orquídeas, en San Cristóbal; mientras que el sábado 25 de abril, también a las 4:00 de la tarde, tendrá lugar la asamblea correspondiente a la región del Cibao, en el Centro de Convenciones de Utesa, en Santiago de los Caballeros.

De igual forma, el domingo 26 de abril, a las 10:00 de la mañana, se desarrollará un encuentro con el sector universitario de la Fuerza del Pueblo, en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, con la participación de la Fuerza Profesoral Universitaria, la Vanguardia Estudiantil Dominicana (VED) y los colaboradores de la Fuerza Administrativa Universitaria (FAU).

Plan organizativo

Señala que las jornadas se enmarcan en el "plan organizativo que ejecuta la organización política con miras a consolidar su estructura territorial y avanzar en la construcción de la victoria electoral en el año 2028".

Agrega que estas actividades responden a una dinámica de trabajo directo con los dirigentes, orientada a evaluar avances, establecer metas y reforzar los mecanismos de organización en cada demarcación.

En ese sentido, precisa que incluyen la socialización de un plan de trabajo con objetivos concretos por territorio, diseñado para ser medido y evaluado de manera continua, garantizando así una estructura más eficiente y articulada.

Leer más Leonel Fernández advierte del deterioro en el poder adquisitivo por la "improvisación" del Gobierno