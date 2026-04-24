Rafael Gutiérrez es elegido vocero de regidores de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional

El regidor de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Rafael Gutiérrez (Guti), resultó electo este viernes como vocero de la bancada de su partido ante el Concejo de Regidores del Distrito Nacional.

Como vocero, Gutiérrez tendrá la responsabilidad de representar la posición oficial de la Fuerza del Pueblo en el Concejo, articular propuestas, fiscalizar la gestión municipal y canalizar las demandas de los ciudadanos del Distrito Nacional, indica el partido en una nota de prensa.

"Este nuevo rol lo asumimos con el compromiso de seguir defendiendo los intereses de la gente, impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida en nuestra ciudad y fortaleciendo una oposición responsable, propositiva y cercana a la ciudadanía", expresó Gutiérrez tras su designación.

Iniciativas y propuestas

La organización señala que la elección de Gutiérrez no solo responde a su capacidad de articulación política, "sino también a su legitimidad electoral: fue el regidor más votado de toda la oposición en las pasadas elecciones municipales, un respaldo ciudadano que hoy se traduce en mayor responsabilidad y protagonismo dentro del órgano legislativo municipal".

Destaca que desde su rol como presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos, Gutiérrez ha impulsado iniciativas innovadoras y de alto impacto para la ciudad, entre ellas el reglamento de gestión de riesgos en construcciones y edificaciones vinculadas a vías públicas, una propuesta orientada a prevenir tragedias y garantizar mayor seguridad urbana, así como la implementación de los "semáforos de agua", un sistema de señalización preventiva en zonas vulnerables a inundaciones, que busca salvar vidas y reducir daños ante eventos climáticos.

Sostiene que "estas acciones lo posicionan como un regidor enfocado en soluciones concretas, alineadas con las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente en un contexto donde temas como la seguridad, la infraestructura urbana y la gestión de riesgos adquieren cada vez mayor relevancia en la agenda pública".

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