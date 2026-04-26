El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, reiteró su postura frente a posibles alianzas electorales, al asegurar que la organización no cederá su fuerza política a otras agrupaciones.

"Que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD. Y menos los que aplicaron la operación tijera para destruirlo", dijo el exmandatario este domingo.

Al ser cuestionado por la prensa local, Medina se refirió a los rumores sobre eventuales pactos, dejando clara la posición del partido.

"Realmente no me imagino a qué se debe, pero la gente no puede ser tan estúpida de creerse que en el PLD sufrimos del síndrome de Estocolmo, que nos enamoramos de nuestros verdugos." Danilo Medina Presidente del PLD “

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En ese sentido, añadió: "Aquí hemos dicho claramente muchas veces que todo el que quiera apoyar al Partido de la Liberación Dominicana de cara a la selección del 2028, las puertas están abiertas. Pero que nadie espere que el PLD le va a endosar su fuerza a ningún partido".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-21000-pm-1-f879cebb.jpeg Juramentación de nuevos miembros del PLD. (FUENTE EXTERNA)

Juramenta nuevo movimiento

Medina encabezó este domingo un acto de juramentación de decenas de nuevos miembros que se integran a la organización política a través del movimiento Unidos Firmes al Futuro (UFF).

Afectado por un proceso gripal, evidente en el tono de su voz, acudió al encuentro con dirigentes de la provincia Valverde.

"Tenía siete días en convalecencia y me levanté para venir aquí", expresó.

Durante la actividad, aseguró que el partido mantiene una estructura sólida en todo el territorio nacional. "No hay un rincón del país donde no haya la estructura organizativa del PLD. Somos el partido con historia", indicó.

Defiende sus logros

Asimismo, defendió los logros de sus gestiones de gobierno (2012-2020), destacando avances en infraestructura, energía, salud, empleo y reducción de la pobreza. "Disminuimos la pobreza como nunca antes en la historia de este país... esos son logros, esas son políticas, eso es historia", señaló.

En su discurso, también proyectó el retorno del PLD al poder: "El próximo presidente de la República saldrá de esta organización, de la escuela de servidores del profesor Juan Bosch, para continuar la obra de desarrollo del país".

Medina hizo un llamado a la militancia y a la ciudadanía: "Crean en la política, vengan, rompan las puertas, aduéñense de este partido, porque el PLD se encamina a una nueva victoria electoral".

De su lado, el presidente del movimiento UFF, John Flores, explicó que esta iniciativa busca aglutinar a jóvenes y fortalecer la conciencia ciudadana, orientada al desarrollo de las comunidades y del país.

La actividad, realizada en el local del Club de Leones de Mao, contó con la participación de miembros del Comité Político del PLD, entre ellos Sonia Mateo, Aura Toribio, Thelma Sánchez, Yomaira Medina, Miriam Cabral y Radhamés Camacho.