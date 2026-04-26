Leonel Fernández critica políticas educativas y alerta sobre crisis económica en RD

El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, habla durante acto con agrupaciones estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó este domingo las propuestas gubernamentales relacionadas con el sistema educativo, en particular la propuesta de fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd).

A su juicio, esa iniciativa —que aseguró jamás pasaría por la cabeza de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo— refleja una incomprensión estructural del sistema educativo y agravaría las deficiencias existentes.

"Si tuvimos un fracaso total, absoluto y radical con el Ministerio de Educación, ¿cómo vamos a contagiar ahora la educación superior?", advirtió durante la presentación de 53 candidatos pertenecientes a la Fuerza del Pueblo (FP), a distintos cargos electivos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, Fernández explicó que el acto tuvo como propósito principal articular el trabajo político dentro de la UASD, integrando a profesores, estudiantes y empleados. Señaló que, hasta ahora, la participación de estos sectores estuvo dispersa, lo que limitaba las posibilidades electorales del partido en el ámbito universitario.

En esa misma línea, la exministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, enfatizó la necesidad de una transformación profunda del sistema educativo superior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/260426-leonel-fernandez-foto-juan-guio6jpg-2718f208.jpeg Ligia Amada Melo, titular de la secretaría de Educación Superior de la Fuerza del Pueblo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Consideró que las universidades no preparan profesionales acordes con las demandas actuales, marcadas por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. Asimismo, reiteró su rechazo a la fusión de los ministerios, calificándola como un retroceso institucional.

"Propongo que [ambas entidades] elaboren una reestructuración de la educación desde inicial hasta superior. Tienen que trabajar de manera coordinada", indicó la titular de la secretaría de Educación del partido.

Costo de la vida

Al margen del tema universitario, Fernández abordó —también en conversación con Diario Libre— la situación económica global y su impacto en el país, en especial en relación con el aumento del costo de la vida.

Al cuestionarlo sobre su reciente encuentro con funcionarios del Gobierno para analizar las implicaciones del conflicto en Oriente Medio, advirtió, además, que la escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos representa un riesgo directo para economías como la dominicana, debido a su impacto en los precios internacionales.

"El costo de la vida ya es el principal problema social, y ese conflicto podría agravarlo", señaló, al tiempo que consideró prioritario que la crisis internacional se resuelva en el menor tiempo posible.

El exgobernante sostuvo que corresponde a la gestión del presidente Luis Abinader utilizar sus canales diplomáticos para contribuir, dentro de sus posibilidades, a una pronta finalización del conflicto, al considerarlo un asunto de interés nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/260426-leonel-fernandez-foto-juan-guio30jpg-3ff9d446.jpeg (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/260426-leonel-fernandez-foto-juan-guio28jpg-71bea575.jpeg (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

Reacción a incidente en Washington

Fernández también reaccionó en exclusiva a Diario Libre al incidente ocurrido en Washington, donde un individuo armado intentó irrumpir en una actividad encabezada por el mandatario Donald Trump. Calificó el hecho como lamentable, aunque destacó que no pasó a mayores y que, según las informaciones disponibles, no se trató de un atentado directo contra el mandatario.

"Siempre es lamentable que ocurran este tipo de hechos, pero afortunadamente la situación fue controlada", expresó.

Elecciones

A menos de dos meses de las elecciones internas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pautadas para el 17 de junio, la Fuerza del Pueblo (FP) formalizó la presentación de 53 candidatos a distintos cargos electivos en esa academia.

Desde la estructura partidaria, Freddy Pérez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Profesionales y Gremiales de la FP, indicó que la organización diseñó un programa de trabajo para fortalecer su presencia en la UASD. Aclaró que, más adelante presentarán la candidatura a la rectoría, concentrándose, por el momento, en consolidar su estructura interna.

Entre los aspirantes a la vicerrectoría académica, Lorenzo Vargas (Lenchy) planteó la necesidad de impulsar una "nueva ruta" para la universidad, orientada a mejorar la calidad académica, fortalecer la institucionalidad y reconstruir el vínculo con la sociedad. Las elecciones de la UASD contemplan la escogencia de 121 cargos, incluyendo rector, vicerrectores, decanos y directores departamentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/260426-leonel-fernandez-foto-juan-guio31jpg-163865d5.jpeg Participantes en el evento de presentación de candidatos de la Fuerza del Pueblo a las próximas elecciones de la UASD. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Durante su intervención, Fernández enmarcó la participación de la FP en la UASD dentro de una visión estratégica de largo plazo.

Afirmó que la entidad que dirige se proyecta hacia un eventual retorno al poder en 2028, con el objetivo de sentar "las bases de un nuevo ciclo histórico" orientado a transformar la República Dominicana en una sociedad del conocimiento y erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/260426-leonel-fernandez-foto-juan-guio5jpg-900881fe.jpeg Freddy Pérez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Profesionales y Gremiales de la FP. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/260426-leonel-fernandez-foto-juan-guio23jpg-5d121b60.jpeg Lorenzo Vargas, aspirante a la vicerrectoría académica de la UASD. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

La actividad, celebrada en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, reunió a dirigentes del partido, aspirantes a posiciones académicas —incluyendo decanatos, vicerrectorías, recintos y direcciones de escuelas—, así como representantes de universidades privadas que manifestaron su respaldo a la organización política.

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