El PLD cuestiona la verificabilidad de la tasa de homicidios que registran las autoridades

De derecha a izquierda los integrantes del PLD: Elías Cornelio, miembro del Comité Político; Sigfrido Pared Pérez, titular de la Comisión de Defensa y Seguridad; Yineuri Díaz (c), subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad; Geovanny González, subsecretario de Defensa y Seguridad; y Richard Medina, miembro del Comité Político en la rueda de prensa del 27 de abril de 2026 en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a arremeter en contra de las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana, al sostener que no reflejan la realidad del país. Este lunes, la organización denunció que los datos difundidos por el Gobierno carecen de sustento técnico.

La subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad del partido, Yineuri Díaz, afirmó que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 8.15 en 2025. Sin embargo, sostuvo que esa cifra no cuenta con soporte técnico verificable.

"La Procuraduría General de la República solo dispone de datos hasta 2024, los cuales muestran una tasa de 12.7, mientras el propio Gobierno informó 9.7 para ese mismo período", señaló la integrante del Comité Central del PLD.

Para la dirigente, la autoridad preventiva está "ausente", considerando que el 59 % de las muertes violentas ocurre en conflictos sociales cotidianos, de acuerdo con los datos de las propias autoridades.

Asimismo, indicó que la reforma policial no ha logrado establecer protocolos eficaces para intervenir antes de que los hechos deriven en violencia, incluso dentro de destacamentos policiales.

En esa línea, afirmó que en el primer trimestre de 2026 la Policía Nacional reportó 51 muertes en operativos clasificados como "intercambios de disparos". Añadió que investigaciones periodísticas han señalado que algunos de estos casos presentan indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Datos verificables

Ante esta situación, el PLD propuso la adopción de medidas que incluyan la publicación de estadísticas verificables con una metodología transparente y la revisión técnica del proyecto de Ley policial.

Díaz concluyó que el país requiere políticas de seguridad con transparencia, prevención efectiva, apego a la legalidad y una reforma policial con resultados concretos en la vida cotidiana.

"Nos preocupa que el Gobierno insista en vender como logro una supuesta reducción de la criminalidad, mientras las familias dominicanas viven con miedo, los comerciantes cierran sus negocios por incertidumbre, y los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día", declaró Díaz.

El organismo también criticó la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades frente a una realidad que, según indicó, no puede ocultarse con discursos oficiales ni con cifras sin respaldo.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa realizada este lunes en la Casa Nacional del partido, con la participación de Sigfrido Pared Pérez, titular de la comisión; Richard Medina y Elías Cornelio, miembros del Comité Político; y Geovanny González, subsecretario de Defensa y Seguridad.

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