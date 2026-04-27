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Partidos definen voceros en el Concejo de Regidores del Distrito Nacional

El nuevo presidente es el abogado Giancarlo Vega

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Partidos definen voceros en el Concejo de Regidores del Distrito Nacional
El presidente de los regidores , en el centro, junto a los voceros y vicevoceros de los partidos PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano y los independientes.

Los regidores del Distrito Nacional escogieron sus bufetes directivos durante sesión extraordinaria, mientras que el nuevo presidente del Concejo es Giancarlo Vega, representante de Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El Partido de la Liberación dominicana presentó como su vocero a Domingo Corniel y a la vicevocería a Jorge Juan Féliz Pacheco. La Fuerza del Pueblo escogió a Rafael Gutiérrez como vocero y a Nicolás Acosta, como vicevocero.

  • El Partido Revolucionario Moderno tiene como vocero a Aneudy Ramírez y en la vicevocería a Danilo Sánchez.

Ariel Gutiérrez es el vocero de los regidores independientes y en la vicevocería fue escogido Alfredo Louis. El Partido Reformista tiene un único regidor y es Julio César Martínez.

Nuevo presidente 

El nuevo presidente del Concejo de Regidores, Giancarlo Vega, fue juramentado por Félix Perdomo, su colega de mayor edad, quien preside la sesión a culminar el período 2025-2026.

Vega es abogado, con un Magister Derecho & Economía con especialización en Smart City. Su compañero en la vicepresidencia es Junior Castillo, el cual fue reelecto en el cargo.   

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 