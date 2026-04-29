Paliza fija posición sobre alianzas en el Partido Revolucionario Moderno

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El ministro administrativo de la Presidencia y presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó este miércoles que la política de alianzas de esa organización es una facultad exclusiva de su dirección nacional, al tiempo que subrayó que las posturas individuales no representan la línea oficial del partido.

A través de una publicación en su cuenta de X, Paliza sostuvo que la posición del PRM "es clara y coherente", y está marcada por una visión país, en ideas y principios, lo que, según indicó, guía cualquier decisión relacionada con acuerdos políticos.

La posición del @PRM_Oficial es clara y coherente: nuestra política de alianzas le corresponde a la dirección nacional; marcada por una visión país, en ideas y principios. Cualquier posición individual no compromete a nuestra organización.



Nuestro deber es seguir consolidando... — Jose Paliza (@JosePaliza) April 29, 2026

"El manejo de las alianzas corresponde a la dirección nacional; cualquier posición individual no compromete a nuestra organización", se lee en la publicación en la referida red social.

Compromiso del PRM con el cambio

En ese sentido, reiteró que el compromiso del partido de gobierno es continuar fortaleciendo el proceso de cambio que, asegura, demanda la población dominicana.

Las declaraciones de Paliza surgen en medio de un debate sobre las posibles alianzas políticas, de cara a los próximos procesos electorales en 2028.