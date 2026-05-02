Leonel llama "tramposo" al Gobierno del PRM y critica uso indebido de recursos en elecciones

Leonel Fernández en un encuentro con militantes y líderes sociales de Barahona este sábado 2 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, definió como "tramposo" al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de utilizar recursos del Estado con fines electorales y de incurrir en prácticas irregulares durante los procesos electorales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un almuerzo con los miembros de la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Barahona, donde Fernández abordó la situación política actual y el comportamiento del oficialismo en el ejercicio del poder.

En ese contexto, el líder opositor recordó lo ocurrido en el pasado proceso electoral, señalando que el gobierno promovió la compra de dirigentes, la captación de alcaldes de la oposición y la adquisición de cédulas el día de las elecciones, además de ejercer presión sobre representantes locales de su organización.

Acusaciones sobre el manejo de recursos

Fernández también cuestionó el manejo de los recursos obtenidos a través del acuerdo con Aerodom, indicando que se procuraron 750 millones de dólares que no fueron aplicados en las obras prometidas, sino destinados a actividades de carácter político-electoral.

El expresidente destacó, además, el crecimiento de la Fuerza del Pueblo en la región Sur, afirmando que desde el año 2024 percibía el fortalecimiento de la organización en Barahona, provincia que definió como una de las primeras donde el partido logró consolidar sus bases.

Previo a su llegada a Barahona, Fernández realizó una parada en el Cruce de Ocoa, donde sostuvo un encuentro de saludo con el empresario Edward Lara Martínez y el exjugador de Grandes Ligas Juan Uribe, en el tradicional parador de esa localidad, punto de referencia para quienes se desplazan hacia la región Sur del país.

A su llegada a Barahona, desarrolló una agenda de contacto directo que incluyó visitas a puntos emblemáticos de la ciudad, como la reconocida esquina de Quipes Paisolo, negocio de tradición gastronómica con más de seis décadas de historia en la provincia, así como encuentros con sectores representativos de la vida social y comunitaria.

Agenda de actividades en Barahona

La agenda del sábado también contempló un encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, y con el rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez.

La noche de este sábado asistirá a un cóctel con sectores sociales, empresariales y productivos de la provincia.

Para este domingo, el exmandatario encabezará el acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, pautado para las 10:30 de la mañana en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona.

Estas actividades forman parte del recorrido político que encabeza el líder opositor a nivel nacional, orientado al fortalecimiento de la estructura partidaria y la ampliación de su base de apoyo en todo el territorio.

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