El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este domingo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene una "desconexión emocional" con el pueblo dominicano, lo que, a su juicio, explica el deterioro en distintas áreas del país, señalando que la nación "va en reversa" bajo la actual gestión.

Durante su intervención, Fernández utilizó una comparación con una conocida canción del artista Juan Luis Guerra para describir el rumbo del país bajo la actual gestión.

"Si fuéramos a parodiar la canción de Juan Luis Guerra, dijéramos que en este gobierno la guagua va en reversa, porque en electricidad, la guagua va en reversa; en educación, en reversa; en salud, en reversa; con el metro, en reversa", dijo Fernández a l pronunciar un discurso durante una juramentación en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona.

El también expresidente de la República sostuvo que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo responde directamente al desencanto ciudadano frente al gobierno.

"En estos momentos el pueblo dominicano se siente desilusionado, se siente impotente, se siente angustiado por la actual gestión de gobierno del PRM. Uno se sorprende al ver la desconexión emocional que tienen con el pueblo dominicano" Leonel Fernández Presidente del partido Fuerza del Pueblo “

Crecimiento económico

El exmandatario cuestionó además las cifras de crecimiento económico presentadas por las autoridades, señalando contradicciones entre los datos oficiales y la realidad que vive la población.

"Acaban de decir que en el mes de marzo la economía dominicana creció 5.1 % del PIB y que el primer trimestre ha sido de crecimiento económico. Uno se pregunta, si eso es así, ¿por qué el presidente convoca a su gabinete para plantear una política de austeridad en la República Dominicana?", indicó, citado en una nota de prensa enviada por su partido.

Fernández aseguró que la situación económica del país no puede atribuirse únicamente a factores internacionales, afirmando que antes de los efectos de la crisis generada por conflictos internacionales ya existía un deterioro, sin que el gobierno adoptara medidas oportunas.

En ese contexto, criticó el manejo fiscal de la actual administración, señalando que, pese a contar con el mayor presupuesto de la historia, no ha logrado responder a las necesidades de la población.

"El pecado de este gobierno ha sido que es el que más dinero ha recibido en toda la historia de la República Dominicana. El presupuesto ya pasa por encima de un trillón de pesos, algo nunca visto, y aún así no le da", afirmó.

Asimismo, denunció el crecimiento del endeudamiento público en los últimos años: "Se ha convertido en el gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana. En cinco años ha generado una deuda mayor que en toda la historia desde la fundación de la República. Eso es inaceptable", sostuvo.

"Un cambio al país"

En ese mismo orden, Fernández planteó la necesidad de una reorientación del rumbo en la conducción del país: "Tenemos que meterle un cambio a la reversa y subir la colina en primera para llegar al Palacio Nacional", agregó.

Al cierre de sus palabras, Fernández advirtió: "Que vayan preparando sus maletas, porque en mayo del 2028, con el voto abrumador del pueblo dominicano, e´ pa´ fuera que van".

En el acto, Fernández también juramentó a dirigentes políticos, profesionales y representantes de distintos sectores que formalizaron su ingreso a la Fuerza del Pueblo.