Leonel Fernández encabeza juramentación de dirigentes en Barahona

El palacio de los deportes de Barahona, escenario donde se realizó el acto de juramentación encabezado por Leonel Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó este domingo la juramentación de dirigentes políticos, profesionales y representantes de distintos sectores que formalizaron su ingreso a la organización.

El acto se realizó en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de la provincia Barahona, con la participación de una amplia representación de la dirigencia local y provincial.

Mediante una nota de prensa, la organización informó que entre los juramentados figura el exgobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio, dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una trayectoria en la administración pública, donde se desempeñó en tres ocasiones como representante del Poder Ejecutivo en la provincia, además de ocupar funciones en el área energética y de obras públicas.

También fue juramentado el exdiputado Miguel Florián, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien representó a la provincia de Barahona durante dos períodos consecutivos (2016-2020 y 2020-2024), lo cual, destacaron, consolidó su liderazgo político y territorial, además de su incidencia en el ámbito empresarial.

Junto a estas figuras, también se integraron el excoronel de la Policía Nacional Martín Cornielle, el empresario Enrique Tezanos,vinculado a iniciativas productivas del sector agrícola y comercial, la exjuez de ejecución de la pena Jocelyn Medina, la directora de liceo Martha Díaz y la dirigente magisterial Damaris Feliz, quienes se suman acompañados de un importante grupo de maestros, fortaleciendo la estructura magisterial del partido en la provincia.

Durante su intervención, Miguel Florián destacó la necesidad de un liderazgo firme para conducir el país, señalando que el momento político exige dirección, experiencia y capacidad.

En ese contexto, expresó que en la política, al igual que en el béisbol, hay momentos en que se necesita un "bateador emergente", aludiendo a que ese rol lo representa Leonel Fernández para el país.

De su lado, Pedro Peña Rubio agradeció a Leonel Fernández por los aportes realizados durante sus gestiones de gobierno en la provincia de Barahona, y expresó que le ofrece su apoyo porque se lo ha ganado. Además, aseguró que trabajarán para lograr su retorno a la presidencia de la República Dominicana en el año 2028.

Obras en pasadas gestiones

En ese mismo orden, destacó obras desarrolladas en administraciones pasadas, como la Ciudad Universitaria de Barahona, el acueducto regional del Suroeste (Asuro) y la subestación eléctrica, así como la atención especial brindada al sector educativo en la provincia.

Peña Rubio valoró el momento político que vive el país y la necesidad de construir una alternativa sólida de cara al futuro, resaltando la importancia de la unidad y el compromiso con el desarrollo de la región Sur.

El acto también contó con la participación del coordinador del movimiento New Votes, Ricel Reyes, así como de dirigentes locales, representantes de sectores sociales y productivos, y una amplia representación de la dirigencia provincial de la Fuerza del Pueblo.