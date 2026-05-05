PRSC abre sus puertas a candidatos independientes de cara a las elecciones de 2028

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico "Quique" Antún Batlle, anunció que esa organización política permitirá la participación de figuras independientes que aspiren a cargos electivos en las elecciones generales de 2028.

A través de un video difundido en las redes sociales del PRSC, Antún Batlle afirmó que la decisión responde a la necesidad de renovar la política dominicana y reconectar con la ciudadanía, al señalar que la clase política ha fallado en las últimas décadas.

"Compatriotas, hoy les hablo no como dirigente de un partido, les hablo como un dominicano más. Y le voy a decir sin rodeo, la clase política le hemos venido fallando al pueblo dominicano", expresó.

Participación electoral

El dirigente reformista sostuvo que los niveles de participación electoral han disminuido de forma sostenida en los últimos 25 años, lo que atribuyó al desgaste del sistema político y a la repetición de prácticas tradicionales.

"Por esa razón, el Partido Reformista hoy le hacemos una convocatoria clara y abrimos oficialmente nuestras puertas a hombres y mujeres independientes que quieran aspirar a cargos de elección popular en las elecciones generales del 2028", agregó.

Indicó que los interesados no necesitarán una militancia previa en el partido, pero sí deberán demostrar compromiso con el país y con los principios institucionales de la organización.

"Lo que tienen que ser es buenos dominicanos comprometidos con su país. Lo que pedimos es responsabilidad, lealtad al proyecto y respeto a los principios institucionales que heredamos de nuestro líder histórico, el doctor Joaquín Balaguer", concluyó.