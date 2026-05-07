Dirección Ejecutiva del PRM respalda medidas del Gobierno ante crisis en Medio Oriente

La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reunida en la Casa Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó la noche de este jueves su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno dominicano para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente.

La posición fue dada a conocer al concluir una reunión del máximo organismo de dirección del partido oficialista, celebrada en la Casa Nacional del PRM, ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el sector El Vergel, del Distrito Nacional.

El organismo del partido oficialista aseguró que las acciones impulsadas por la administración del presidente Luis Abinader buscan proteger a los sectores más vulnerables frente a las posibles consecuencias económicas generadas por la escalada bélica internacional.

"En estos tiempos desafiantes, creemos que es necesario continuar avanzando juntos. El interés del país y el bienestar de la gente deben primar sobre las diferencias políticas", expresó la Dirección Ejecutiva del PRM a través de su cuenta de X.

Asimismo, el partido hizo un llamado a los distintos sectores nacionales, incluyendo el Gobierno, el empresariado, los partidos políticos y la sociedad civil, a actuar de manera coordinada para enfrentar el escenario internacional.

La Dirección Ejecutiva respalda las medidas adoptadas por el gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader para mitigar los efectos de la crisis internacional y proteger a los sectores más vulnerables. pic.twitter.com/ufjrlUTPB1 — PRM (@PRM_Oficial) May 8, 2026

Medidas anunciadas por el Gobierno

El pasado 30 de abril, el Gobierno anunció un paquete de medidas de contención del gasto público con el objetivo de liberar alrededor de RD$40,000 millones para enfrentar el impacto de la crisis internacional en la economía dominicana.

Entre las disposiciones figuran:

Restricción en la compra de vehículos oficiales, salvo en áreas prioritarias.

Reducción de gastos en reparaciones y mantenimientos menores.

Racionalización de servicios y contrataciones.

Limitación de actividades y eventos a costos mínimos.

Ajustes en gastos de textiles, vestuario, viáticos y pasajes.

Disminución del consumo de combustible.

Reducción del gasto en publicidad estatal.

Propuesta de reducir en un 50 % el presupuesto destinado a los partidos políticos.

Disminución de transferencias a organismos autónomos y entidades públicas con capacidad de generar ingresos propios.

Las autoridades sostienen que estas medidas buscan fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante un entorno económico internacional marcado por la incertidumbre.