Partido Dominicanos por el Cambio realiza "Diálogos para Transformar" con su dirigencia

La iniciativa busca fortalecer una dinámica de participación y escucha activa para construir soluciones a partir de las experiencias y necesidades de la población.

El partido Dominicanos por el Cambio (DxC) celebró este viernes la jornada "Diálogos para Transformar", un encuentro orientado a recoger inquietudes ciudadanas y generar propuestas sobre los principales desafíos del país.

La actividad se realizó en la Universidad del Caribe y reunió a dirigentes, profesionales, jóvenes y militantes de la organización en distintas mesas de trabajo, donde se abordaron temas como el costo de la vida, la movilidad urbana, la educación, la institucionalidad y las oportunidades para la juventud.

De acuerdo con la organización política, la iniciativa busca fortalecer una dinámica de participación y escucha activa para construir soluciones a partir de las experiencias y necesidades de la población.

Políticas Públicas

Durante la jornada, los participantes intercambiaron ideas y planteamientos sobre políticas públicas y acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

La dirigencia de DxC afirmó que estos encuentros forman parte de una estrategia de trabajo basada en el pensamiento estratégico, la participación ciudadana y la conexión permanente con la sociedad.

Asimismo, informó que las jornadas continuarán desarrollándose en distintas provincias del país con el objetivo de promover espacios de diálogo, formación y construcción de propuestas orientadas al fortalecimiento democrático y al desarrollo nacional.