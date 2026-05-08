Partido Dominicanos por el Cambio realiza "Diálogos para Transformar" con su dirigencia
Durante la jornada, los participantes intercambiaron ideas y planteamientos sobre políticas públicas y acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de los dominicanos
El partido Dominicanos por el Cambio (DxC) celebró este viernes la jornada "Diálogos para Transformar", un encuentro orientado a recoger inquietudes ciudadanas y generar propuestas sobre los principales desafíos del país.
La actividad se realizó en la Universidad del Caribe y reunió a dirigentes, profesionales, jóvenes y militantes de la organización en distintas mesas de trabajo, donde se abordaron temas como el costo de la vida, la movilidad urbana, la educación, la institucionalidad y las oportunidades para la juventud.
De acuerdo con la organización política, la iniciativa busca fortalecer una dinámica de participación y escucha activa para construir soluciones a partir de las experiencias y necesidades de la población.
Políticas Públicas
Durante la jornada, los participantes intercambiaron ideas y planteamientos sobre políticas públicas y acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
- La dirigencia de DxC afirmó que estos encuentros forman parte de una estrategia de trabajo basada en el pensamiento estratégico, la participación ciudadana y la conexión permanente con la sociedad.
Asimismo, informó que las jornadas continuarán desarrollándose en distintas provincias del país con el objetivo de promover espacios de diálogo, formación y construcción de propuestas orientadas al fortalecimiento democrático y al desarrollo nacional.