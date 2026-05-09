"¡Se siente, Omar presidente!": Eglenin Morrison asegura tener un ejército para llevarlo al 2028

El presidente del Partido Camino Nuevo (PCN), Eglenin Morrison, durante un acto de su organización política. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Camino Nuevo (PCN), Eglenin Morrison, aseguró este sábado que hay "un ejército" dispuesto a luchar para que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, se convierta en el próximo presidente de la República Dominicana en las elecciones de 2028.

"Hemos decidido, hace más de un año, retar al país diciéndole a las presentes y futuras generaciones que la República Dominicana merece una transformación real de la mano de un joven humilde (Omar Fernández) que tiene la bendición de Dios", expresó Morrison durante una reunión con dirigentes de su organización política.

Al finalizar su discurso, los asistentes corearon: "¡Se siente, se siente, Omar presidente!", mientras el dirigente reiteraba su respaldo al legislador y miembro de la Fuerza del Pueblo (FP).

No es la primera vez que Morrison manifiesta públicamente su apoyo a una eventual candidatura presidencial de Fernández.

En mayo del año pasado, anunció que el Partido Camino Nuevo proclamó "de manera irrevocable" al senador como su candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Según explicó, la decisión fue aprobada de manera unánime por el comité político de la organización y dentro de los plazos establecidos por la legislación electoral vigente.

Tras el anuncio, Fernández agradeció públicamente el respaldo del PCN, aunque aclaró que su enfoque actual está centrado en atender las prioridades del país.

"Con respeto y aprecio recibo las declaraciones de mi amigo Eglenin Morrison, en representación de la alta dirección del Partido Camino Nuevo y de su militancia, al colocar a nuestra disposición la candidatura presidencial de esa organización", expresó el senador a través de sus redes sociales.

Vallas retiradas por orden de la JCE

Luego del anuncio de apoyo, la organización política colocó varias vallas publicitarias en distintos puntos del Gran Santo Domingo promoviendo la imagen de Fernández.

Posteriormente, la Junta Central Electoral otorgó un plazo de cinco días hábiles para que fueran retiradas, al considerar que constituían propaganda electoral anticipada, prohibida por la ley.

La notificación fue realizada mediante el acto de alguacil número 673-2025, enviado a la sede del partido.

En el documento, la JCE indicó que las acciones del PCN violaban disposiciones contenidas en la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como en la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

Aunque expresó su desacuerdo con la medida y denunció un supuesto trato desigual frente a otras organizaciones políticas, el Partido Camino Nuevo informó posteriormente que acataría la decisión del órgano electoral.

Morrison afirmó que, en respeto a las instituciones, ordenó el retiro inmediato de las 100 vallas instaladas a nivel nacional dentro del plazo establecido por la JCE.