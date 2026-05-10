Carolina Mejía afirma que "eso está por cambiar" al hablar de que RD nunca ha tenido una presidenta

La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, afirmó este domingo en La Romana que República Dominicana está ante un cambio político y social, al asegurar que el país nunca ha tenido una mujer presidenta y planteó "que eso está por cambiar".

Durante un encuentro con dirigentes y militantes del PRM de la región Este, Mejía expresó que su proyecto político continúa avanzando en todo el territorio nacional como parte del recorrido que realiza por distintas provincias del país.

"Desde hace 182 años hemos tenido presidentes de todo tipo, pero lo que nunca hemos tenido es una presidenta. Y eso está por cambiar", manifestó ante dirigentes de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.

La dirigente política señaló que ha encontrado respaldo de las bases del PRM durante las actividades que desarrolla desde marzo como parte de su proceso de contacto con la militancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-64541-pm-5f8fe675.jpeg La actividad se realizó en el Club Deportivo Virgilio Castillo Chola y formó parte de la jornada de rendición de cuentas de su gestión al frente de la Secretaría General del PRM. (FUENTE EXTERNA)

Recorrido nacional

"Desde el 22 de marzo que inicié un recorrido nacional, he tenido la dicha de escuchar y ver a nuestra gente comprometida y con ganas de vencer una vez más. Esto es claro, si seguimos así, el 2028 será de nosotros", expresó.

La actividad se realizó en el Club Deportivo Virgilio Castillo Chola y formó parte de la jornada de rendición de cuentas de su gestión al frente de la Secretaría General del PRM.

Mejía también reiteró el apoyo de su equipo político al presidente Luis Abinader y a la continuidad del proyecto de gobierno del PRM.

En el encuentro participaron legisladores, alcaldes y dirigentes políticos de la región Este, entre ellos el senador Santiago Zorrilla; la diputada Carmen Ligia Barceló; los alcaldes Karina Aristy, Raymundo Ortiz y Eduardo Familia, además de presidentes municipales y dirigentes provinciales del partido oficialista.