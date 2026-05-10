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Gobierno limita oposición
Gobierno limita oposición

Johnny Pujols acusa al Gobierno de intentar "acallar a la oposición" con reducción de fondos

El dirigente del PLD califica de falsas las explicaciones sobre el uso de recursos destinados a la construcción de la UASD en SDE, que aún no se ha materializado

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    Johnny Pujols acusa al Gobierno de intentar "acallar a la oposición" con reducción de fondos
    El secretario general del PLD, Jhonny Pujols. (FUENTE EXTERNA)

    Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró este domingo que el Gobierno ha intentado en varias ocasiones limitar a los partidos de oposición y advirtió que existe un interés de "destruir el sistema del partido".

    Las declaraciones fueron ofrecidas a medios de comunicación durante actividades políticas desarrolladas por el PLD en la provincia San Cristóbal.

    El político habló del tema a propósito del anuncio del Gobierno de reducir en un 50 % los fondos a los partidos políticos en el presupuesto de este 2026 como una de las medidas para hacer frente a la crisis global por la guerra en Irán.

    "El gobierno ha intentado acallar a la oposición varias veces, no es la primera vez. En el 2022 ya les recortaron la mitad de los fondos a los partidos. ¿Y en qué lo utilizaron? La excusa era construir la UASD de Santo Domingo Este, y todavía la estamos esperando."Johnny PujolsSecretario general del PLD

    El dirigente peledeísta calificó como falsas las explicaciones dadas en torno al uso de esos recursos.

    Respaldo a Hipólito Mejía y la Junta Central Electoral

    • "O sea, son mentiras. En realidad, el interés es destruir el sistema del partido", afirmó.

    Pujols también valoró recientes posiciones públicas sobre el tema y manifestó respaldo a la postura asumida por el expresidente Hipólito Mejía y por la Junta Central Electoral.

    "O sea, saludamos el pronunciamiento del expresidente Mejía y la firme y valiente decisión de la Junta Central Electoral", sostuvo.

    El secretario general del PLD reiteró que su organización continuará denunciando cualquier medida que, a su juicio, afecte el sistema democrático y el funcionamiento de los partidos políticos en el país.

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