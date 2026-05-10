Johnny Pujols acusa al Gobierno de intentar "acallar a la oposición" con reducción de fondos

Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró este domingo que el Gobierno ha intentado en varias ocasiones limitar a los partidos de oposición y advirtió que existe un interés de "destruir el sistema del partido".

Las declaraciones fueron ofrecidas a medios de comunicación durante actividades políticas desarrolladas por el PLD en la provincia San Cristóbal.

El político habló del tema a propósito del anuncio del Gobierno de reducir en un 50 % los fondos a los partidos políticos en el presupuesto de este 2026 como una de las medidas para hacer frente a la crisis global por la guerra en Irán.

"El gobierno ha intentado acallar a la oposición varias veces, no es la primera vez. En el 2022 ya les recortaron la mitad de los fondos a los partidos. ¿Y en qué lo utilizaron? La excusa era construir la UASD de Santo Domingo Este, y todavía la estamos esperando." Johnny Pujols Secretario general del PLD “

El dirigente peledeísta calificó como falsas las explicaciones dadas en torno al uso de esos recursos.

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Respaldo a Hipólito Mejía y la Junta Central Electoral

"O sea, son mentiras. En realidad, el interés es destruir el sistema del partido", afirmó.

Pujols también valoró recientes posiciones públicas sobre el tema y manifestó respaldo a la postura asumida por el expresidente Hipólito Mejía y por la Junta Central Electoral.

"O sea, saludamos el pronunciamiento del expresidente Mejía y la firme y valiente decisión de la Junta Central Electoral", sostuvo.

El secretario general del PLD reiteró que su organización continuará denunciando cualquier medida que, a su juicio, afecte el sistema democrático y el funcionamiento de los partidos políticos en el país.