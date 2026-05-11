Carolina Mejía: "Estoy preparada para asumir la candidatura presidencial del PRM"

Carolina Mejía durante la actividad realizada en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, presentó una estructura perremeísta de la zona este del país que apoya su proyecto presidencial, al mostrar ocho legisladores, seis alcaldes, 32 regidores y un grupo de dirigentes partidarios de la región.

Según una nota de prensa, el acto fue realizado el domingo en el Club Deportivo Virgilio Castillo La Chola, donde Mejía aseguró que "Estoy preparada para asumir la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno y para convertirme, con la ayuda de Dios y del pueblo dominicano, en la próxima presidenta de la República Dominicana".

Presencia de legisladores y alcaldes en el acto

Durante la actividad estuvieron presentes los legisladores Santiago Zorilla, senador por El Seibo; Carmen Ligia Barceló, diputada por Hato Mayor; Andy Modesto Batista, diputado por La Romana; Román de Jesús Vargas, diputado por Monte Plata; Héctor Fodil Rosa (Puchito), diputado por Hato Mayor; Onavel Aristy y Ángel del Rosario, ambos por La Altagracia.

Asimismo, los alcaldes del este fueron representados por Karina Aristy (Higüey), Raymundo Ortiz (San Pedro de Macorís), Eduardo Familia "Kikilo" (Villa Hermosa), Andrés Valdez (Guaymate), Leticia Hernández (Cumayasa) y Francisco Solano (Sabana de la Mar).

Además, ofrecieron su apoyo los presidentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Higüey, El Seibo y La Romana, los dirigentes Pireo Solimán, Cheo Suárez y Franklin Altagracia.

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También brindaron su apoyo el general retirado Radhamés Zorrilla Ozuna, Jesús Feris Iglesias, Andrés Vander Horst Álvarez, Darío Cedeño, Chikín Limas, Iván Rondón, Fidel Martínez, exlcalde Reynaldo Valera, viceacaldesa Nelly Bonilla, Carlos Mendoza, exdiputada Mónica Lorenzo, exdiputado Sergio Muñoz (Pilincho) y exalcaldesa Altagracia Herrera (La Mayimba).

Carolina precisó que "estaba frente a hombres y mujeres que habían defendido al PRM en momentos de dificultades, aquellos que recorrieron los barrios tocando puertas y levantando la bandera del cambio, asegurándoles que su apoyo no sería olvidado".