El PLD asegura que el crecimiento económico no se refleja en los trabajadores del país

Miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante una rueda de prensa en la que expresaron preocupación por las condiciones laborales, los salarios y el sistema de seguridad social en República Dominicana. El acto fue encabezado por el secretario de Relaciones Laborales del partido, Elso Segura Martínez. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por las condiciones laborales y el sistema de seguridad social en República Dominicana, al considerar que el crecimiento económico no se refleja en una mejora del bienestar de los trabajadores.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Relaciones Laborales de la organización, Elso Segura Martínez, afirmó que persisten dificultades relacionadas con salarios, acceso a pensiones y la actualización del Código de Trabajo. Según indicó, gran parte de los empleados no logra cubrir el costo de la canasta familiar con sus ingresos actuales.

También sostuvo que la informalidad laboral continúa afectando a más de la mitad de la población ocupada, especialmente en sectores como comercio minorista, agricultura, motoconcho y trabajo doméstico. A juicio del partido, esta situación incrementa la vulnerabilidad económica de miles de familias.

El dirigente del PLD señaló que la canasta familiar supera los 48,000 pesos mensuales, mientras que el salario mínimo más bajo ronda los 29,988. Asimismo, indicó que el ingreso promedio nacional permanece por debajo del costo de vida.

"Esta realidad revela un hecho incuestionable: el crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar suficiente para la mayoría de los trabajadores", agregó.

La organización política sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo ha provocado que muchos hogares dependan de más de una fuente de ingreso, además de remesas y endeudamiento, para cubrir gastos esenciales.

En ese contexto, criticó la falta de aplicación de la indexación salarial establecida por ley y sostuvo que los aumentos de sueldo pierden efectividad frente a la inflación acumulada en los últimos años.

El partido opositor también cuestionó la ausencia de una reforma al Código Laboral, vigente desde hace más de tres décadas. Según afirmó, los trabajadores continúan enfrentando condiciones de inestabilidad y limitaciones en materia de protección social.

Debilidades en el sistema de pensiones

Además, Segura Martínez advirtió sobre las debilidades del sistema de pensiones y aseguró que una parte importante de los trabajadores no logrará acceder a jubilaciones suficientes. Entre las causas mencionó los bajos salarios, la informalidad y las limitaciones del modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

"La situación de las pensiones es alarmante. Más de un millón de trabajadores no logrará pensionarse adecuadamente. En los próximos ocho años, cerca de 1.3 millones de personas se jubilarán con ingresos insuficientes", dijo.

Como parte de sus propuestas, la organización planteó preservar la cesantía laboral, ampliar la cobertura de seguridad social para trabajadores informales y evaluar un seguro de desempleo complementario.

También propuso fortalecer el régimen subsidiado, promover la capacitación técnica y establecer incentivos para la formalización del empleo. De igual forma, abogó por una mayor inversión productiva y por vincular los salarios a los niveles de productividad.

El PLD reiteró su posición de que el crecimiento económico debe traducirse en mejores ingresos, empleos de calidad y mayor estabilidad para las familias dominicanas.

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