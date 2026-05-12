Los resultados de la Gallup agitan a la clase política y enfrentan al oficialismo y la oposición

Eddy Olivares, del PRM; Rafael Castillo, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo y Danilo Díaz, diputado del PLD, opinaron sobre la encuesta Gallup Diario Libre. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los resultados de la más reciente encuesta Gallup República Dominicana para Diario Libre, en la que el presidente Luis Abinader mantiene una valoración mayoritariamente favorable pese a la percepción ciudadana sobre la crisis económica, han generado posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición, que defienden o cuestionan las ejecutorias de la actual gestión.

Mientras representantes del Gobierno atribuyen esos niveles de aprobación a los avances institucionales alcanzados en los últimos seis años, sectores opositores sostienen que las condiciones del país "no están bien".

El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de Trabajo, Eddy Olivares, atribuyó la valoración del mandatario a su estilo cercano y a las transformaciones institucionales impulsadas en un contexto internacional complejo.

"La gente reconoce que ha sido un presidente de crisis, de choques externos, y que a pesar de todas esas dificultades ha logrado hacer grandes transformaciones institucionales", expresó.

El funcionario agregó: "Yo pienso que todo eso, más las obras materiales que ha generado, su afán por la protección de los más necesitados, su visión muy clara sobre la justicia social, todo eso ha decidido para que el país, aún en tiempos tan difíciles, mantenga esa valoración de su gobierno".

Reacciones de la oposición a la encuesta

Del lado de la oposición, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, señaló que, aunque la popularidad del presidente se ha mantenido, la encuesta también refleja señales de descontento ciudadano.

Castillo indicó que el alto costo de la vida, la inseguridad y el deterioro de algunos servicios públicos son factores que afectan a la población. A su juicio, esos resultados deben servir de alerta para que el Gobierno escuche las demandas sociales.

"Los servicios están deteriorados y el costo de la vida está en las nubes, la población se siente insegura y eso entonces es digno de que se estudie y que el gobierno ponga el oído en el corazón del pueblo", sostuvo el legislador.

El diputado de esa organización, Alcibíades Tavárez, también habló de los resultados del estudio y aseguró que no reflejan la realidad que viven distintos sectores del país.

El legislador mencionó problemas de abastecimiento de agua, apagones y el aumento de la deuda pública como parte de las dificultades que enfrenta la población. De igual forma, cuestionó las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana ofrecidas por las autoridades.

Por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Danilo Díaz consideró que el porcentaje de aprobación presidencial que indica la encuesta refleja un deterioro en la percepción del Gobierno. "Los presidentes son los últimos que descienden. El gobierno anda pésimo, más del 63 % de la población dice que va mal", apuntó.