Johnny Pujols asegura que el PLD es el único partido que ha crecido y va a ganar en 2028

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, aseguró este martes que esa organización política es la única que ha crecido de cara a las elecciones del 2028.

Dijo que tanto la encuesta ACD Media como la Gallup-Diario Libre lo que evidencian es el reposicionamiento del Partido de la Liberación.

"Es el único partido que ha crecido, que ha duplicado las mediciones iniciales que se daban hace un año, y es el partido que va a ganar en el 2028", sostuvo Pujols en declaraciones a la prensa en Santo Domingo Este, donde participó en una asamblea.

El dirigente indicó que el partido atraviesa por un proceso de fortalecimiento y unidad. "El partido está unificado, está sólido y está avanzando ", reiteró Pujols.

Atribuyó su proyección al resultado de un "trabajo consistente de oposición".

Aseguró que la organización ha logrado capitalizar el descontento ciudadano con la actual gestión de gobierno y que, además, el pueblo dominicano mantiene "la memoria agradecida".

La encuesta Gallup-Diario Libre, publicada esta semana, muestra un empate en las simpatías de la Fuerza del Pueblo y el PLD: con 19.6 % y 19.5 %, respectivamente.

Presencia del PLD en Santo Domingo Este

En cuanto a la presencia del partido en Santo Domingo Este, Pujols resaltó que el PLD tiene una "dirigencia formidable, con experiencia y control del territorio", y considera que eso garantiza resultados positivos en todos los niveles electorales.

Asimismo, calificó como pobres e insuficientes las ejecutorias del gobierno en esta demarcación. Agregó que "hay muchas obras inconclusas y políticas abandonadas".

Dijo que problemáticas como el déficit energético, la falta de medicamentos y las dificultades en los servicios de salud continúan afectando a la población del municipio.

Por otro lado, enfatizó que el partido morado mantiene un compromiso directo con la población, "y el deber de salir a luchar por ese pueblo que la está pasando muy mal en este momento".

En cuanto a la política migratoria y los acuerdos internacionales, el secretario general del PLD indicó que la organización fijará posición oficial tras su evaluación interna.

Pujols apuntó que el próximo domingo el presidente del PLD, Danilo Medina, encabezará otra asamblea en Azua.