Leonel Fernández dice que la reducción a los partidos pone en riesgo la democracia

Leonel Fernández en el encuentro La Voz del Pueblo el martes 12 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró que la propuesta del Gobierno de eliminar el 50 % de los recursos de los partidos políticos para este año pone en riesgo la integridad electoral y la democracia dominicana.

El tres veces mandatario explicó hoy, durante la reanudación del espacio La Voz del Pueblo, que la crisis económica por la que se requieren estos reajustes, precede al conflicto bélico en el golfo Pérsico y responde al incremento exponencial de los gastos corrientes durante la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Es un riesgo para la democracia, porque la democracia consiste básicamente en poder acceder de forma legal y legítima al poder; y para poder acceder de forma legal y legítima al poder están los partidos políticos", consideró.

El dirigente de oposición insistió en que esta prerrogativa (el financiamiento público), es el medio para garantizar la integridad y la equidad electoral, además de una participación competitiva justa.

En esa línea, indicó que el Gobierno no tiene la facultad de, "medalaganariamente", reducir el porcentaje destinado a los partidos, porque "está establecido en virtud de una ley especial". Aseguró que para ello primero tendrían que modificar la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

Fernández precisó que están evaluando las posibles acciones que podrían tomar al respecto, debido a que la decisión vulnera la competitividad electoral y la institucionalidad.

Gasto público

El líder opositor reiteró que, pese al impacto del conflicto en Medio Oriente, el país enfrenta una crisis derivada de las políticas de endeudamiento y expansión del gasto corriente "con fines electorales" impulsadas por la actual gestión.

Señaló que entre 2019 y 2025 el gasto público aumentó un 87.5 %, superando ampliamente el comportamiento de la inflación en ese mismo período.

"No negamos que el conflicto en Medio Oriente tiene impacto en la economía del mundo, en el precio de los combustibles, el transporte y los alimentos, pero la crisis precede a la guerra y es una crisis que ha sido incubada por la ineficiencia y la improvisación del actual gobierno", insistió.

El exmandatario dijo que ha habido un incremento significativo de la deuda del sector público no financiero, al pasar de 38,575 millones de dólares en junio de 2020 a más de 66 mil millones de dólares en marzo de 2026. Asimismo, Fernández señaló que los intereses de la deuda prácticamente se duplicaron en los últimos seis años.

Por otro lado, señaló como un problema el crecimiento de la nómina pública, que pasó de 647,069 en 2019 a 773,025 en 2025, así como el aumento de las transferencias al sector eléctrico, que crecieron un 294 %.

Fernández explicó que, mientras las transferencias a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) aumentaron considerablemente durante los últimos años, las pérdidas del sistema también continuaron en ascenso.

Precisó que entre 2019 y 2025 las transferencias corrientes a las EDE pasaron de 422 millones de dólares a 1,665.2 millones. Además, para ese mismo período, las pérdidas en transmisión y distribución se incrementaron un 11.7 %.

Fernández también cuestionó el discurso oficial sobre estabilidad económica, al sostener que solo en un año al menos 126 productos de la canasta básica aumentaron por encima del rango meta de inflación del 5 %.

Opinión de ciudadanos

Como parte de La Voz del Pueblo, que se celebró en la casa nacional de la Fuerza del Pueblo, varios ciudadanos ofrecieron testimonios sobre las dificultades económicas que enfrentan en sus actividades productivas y comerciales.

Con 40 años de experiencia, el odontólogo Francisco Gómez relató que, tras la pandemia, los costos de operación se han incrementado considerablemente.

"La gente entiende que la clase odontológica no tiene problemas, y no es así. La tarifa eléctrica se nos ha triplicado, lo que ha encarecido nuestros costos operacionales", expresó.

Gómez explicó además que uno de sus equipos médicos, valorado en miles de dólares, resultó afectado debido a las frecuentes interrupciones del servicio energético. También denunció que el costo del agua aumentó considerablemente en los últimos días.

De igual manera, Lili Martínez, propietaria de salones de belleza, manifestó preocupación por la situación económica que atraviesa ese sector.

"Me siento triste porque después de tantos años trabajando, ahora el gobierno viene en contra de los salones de belleza. Los productos están demasiado caros. Antes, de 100,000 pesos uno podía sacar 50,000 de ganancias, ahora prácticamente nada", expresó.

Martínez sostuvo que los pequeños negocios enfrentan actualmente una situación muy difícil debido al incremento de impuestos, servicios y costos operacionales.

Asimismo, Jesús Mejía, comerciante del sector Cristo Rey, habló sobre el impacto del alto costo de la vida en los pequeños empresarios y en los barrios populares.

"Tengo varios negocios, entre ellos una panadería, y la harina está carísima. Nos mandan facturas caras del agua y el servicio llega apenas dos veces a la semana", denunció.

Mejía aseguró además que muchos pequeños comerciantes apenas logran mantener abiertos sus negocios.

"Hemos mantenido los negocios por vergüenza, para no cerrarlos", expresó, al tiempo que advirtió sobre el aumento de la delincuencia y el deterioro social en los sectores populares.

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