Leonel Fernández ante resultados de Gallup-Diario Libre: "Vamos demasiado bien y demasiado rápido"

Leonel Fernández en el espacio La Voz del Pueblo este 12 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En un escenario en el que la más reciente encuesta Gallup-Diario Libre vislumbra que ningún partido mayoritario de República Dominicana está en condiciones de ganar las elecciones de 2028 en una primera vuelta electoral, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró que esa organización política avanza "demasiado bien y demasiado rápido".

"Estamos en esa labor de reorganización de nuestro partido y yo digo que vamos demasiado bien y demasiado rápido; estamos muy conformes por dónde vamos, porque vamos, con nuestro propio esfuerzo, marchando firmes hacia la conquista del poder en el 2028", manifestó.

Añadió que esa organización ha sido de la de mayor crecimiento en los últimos años, pasando de ser un partido de reciente formación en 2020 a la fuerza mayoritaria entre los partidos de la oposición.

Gallup-Diario Libre sitúa a la FP en una simpatía del 19.6 %, en casi un empate técnico con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), valorado con un 19.5 %. El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) lidera la simpatía partidaria con 30.4 %.

Por otro lado, Fernández consideró que existe una contradicción entre la percepción ciudadana sobre la situación económica del país y los niveles de favorabilidad atribuidos al presidente Luis Abinader y al Gobierno.

"Ciertamente ya la encuesta reconoce el malestar social que existe en la República Dominicana; el 62 % dice que la economía anda por mal camino. Lo que hay es una paradoja y una inconsistencia entre esa percepción de malestar social y apoyo, supuesto, de favorabilidad al gobierno de turno. No hay lógica entre una cosa y otra", expresó.

El exmandatario sostuvo que, más allá de los resultados de la medición, la Fuerza del Pueblo mantiene un crecimiento sostenido en todo el territorio nacional y aseguró que ganará las elecciones presidenciales de 2028.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una edición del espacio La Voz del Pueblo, donde Fernández aseguró que la crisis económica actual, precede al conflicto bélico en el golfo Pérsico y responde al incremento exponencial de los gastos corrientes durante la actual administración.

Panorama político

La encuesta Gallup-Diario Libre refleja un escenario político fragmentado de cara a las elecciones presidenciales de 2028, con un 23.5 % de los encuestados que afirmó no simpatizar con ninguna organización política, lo que evidencia un electorado menos identificado con los partidos tradicionales y más inclinado hacia liderazgos individuales y percepciones de gestión.

En la primera parte de la encuesta Gallup-Diario Libre, el presidente Luis Abinader mantiene una valoración mayoritariamente favorable de su gestión, aun cuando la percepción económica del país atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al poder en 2020.

Un 51.7 % de los entrevistados considera que Abinader "ha sido un buen presidente" y 9.7% lo ve "regular" frente a un 36.9 % que lo define como "un mal gobernante".

El 62.9 % de los encuestados define la situación económica nacional como mala o muy mala, mientras apenas un 21.6 % la considera positiva. En el ámbito personal, el panorama mejora ligeramente, aunque el pesimismo sigue predominando con un 43.9 % que describe su situación económica como mala o muy mala, frente a 30 % que la considera buena.

Leer más Leonel Fernández encabeza juramentación de dirigentes en Barahona