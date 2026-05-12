Temístocles Montás dice encuesta Gallup-Diario Libre muestra que el PLD se está recuperando

Temístocles Montás, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reaccionó este martes a los resultados de la encuesta Gallup-Diario Libre publicada hoy que plantea el escenario de las organizaciones políticas y de sus principales dirigentes en el país.

El exministro de Economía planteó que los resultados de la medición muestran "que el escenario político dominicano se encamina hacia una segunda vuelta electoral y desmienten la narrativa de que el PLD ocupa un tercer lugar en la preferencia del electorado".

A través de una nota de prensa, Montás sostuvo que el PLD aparece en una segunda posición, aun sin haber definido candidatura presidencial, lo que, a su juicio, evidencia la fortaleza y capacidad de recuperación de la organización política.

La nueva encuesta Gallup-Diario Libre muestra un escenario fragmentado donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) lidera la simpatía partidaria con 30.4 %, mientras la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aparecen prácticamente empatados en torno al 19.6 % y 19.5 %, respectivamente.

"El PLD sin candidato todavía, ya en esa encuesta, aparece con una gran valoración y aceptación", expresó el dirigente peledeísta al referirse a los resultados de la medición.

Dice PRM está a la baja

Montás planteó "que la tendencia hacia la baja del PRM podría seguir en los próximos meses, debido al deterioro de la percepción pública sobre la gestión gubernamental y la situación económica del país".

Señaló que los gobiernos dependen en gran medida del comportamiento de la economía y de la percepción ciudadana sobre su desempeño.

El dirigente político indicó que el PLD trabaja actualmente para consolidarse como una de las principales fuerzas en las elecciones presidenciales de 2028.

"Todo apunta a que aquí no va a haber una salida en primera vuelta. Esa es la realidad... lo que está haciendo el PLD es trabajar para tratar de garantizar que cuando se produzca esta situación nosotros quedemos posicionados para ir a la segunda vuelta. Eso es lo que el PLD realmente está haciendo ahora, trabajando para eso", precisó Temístocles Montás.

Explicó que la organización desarrolla una estrategia orientada a fortalecer sus estructuras y posicionarse competitivamente ante cualquier escenario electoral.

Dice alianzas desmotivan

Al abordar el tema de las alianzas, Montás recordó que el PLD creció históricamente participando de manera independiente en los procesos electorales y sostuvo que esa experiencia forma parte de la identidad política de la organización.

Dijo que las alianzas en ocasiones generaron desmotivación entre dirigentes y militantes que aspiraban a candidaturas propias dentro del partido.

El vicepresidente del PLD también afirmó que en la sociedad dominicana existe una percepción creciente sobre problemas de corrupción e inseguridad ciudadana, factores que afectan la valoración de la actual gestión gubernamental.

En ese contexto, defendió el legado de los gobiernos peledeístas y aseguró que la población reconoce las transformaciones e infraestructuras desarrolladas durante las administraciones del PLD.

"Hoy en la sociedad dominicana se está reconociendo que el Partido de la Liberación Dominicana, mientras gobernó, generó más activos que pasivos", manifestó Montás.

Leer más Los resultados de la Gallup agitan a la clase política y enfrentan al oficialismo y la oposición