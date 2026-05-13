El controversial acuerdo mediante el que la República Dominicana recibirá de forma temporal deportados o migrantes desde Estados Unidos ha causado revuelo entre los partidos de oposición.

Este miércoles, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo pidieron al Gobierno esclarecer los términos del memorando de entendimiento y ofrecer detalles del convenio.

El excanciller, Andrés Navarro, destacó la urgencia de que se explique en qué consiste el memorando. Aunque resaltó la importancia de mantener saludables las relaciones bilaterales con Estados Unidos, señaló que se debe explicar la extensión del tratado.

"Tenemos que verificar si este acuerdo es límite con la soberanía nacional o no, y para eso es necesario un conocerlo íntegramente", consideró.

En encuentros separados, los aspirantes presidenciales de la tolda morada, Francisco Javier García y Francisco Domínguez Brito, coincidieron en que las autoridades deben presentar información precisa sobre el acuerdo.

"El Gobierno tiene que hacer una aclaración completa de cuáles son los alcances de esta medida, porque en realidad ahora mismo lo que hay es mucha desinformación sobre esto" Francisco Javier García Aspirante presidencial por el PLD “

El exministro también cuestionó si la República Dominicana cuenta con una estructura para responder a la tarea de aceptar de manera "temporal y excepcional" a un número limitado de nacionales de otras naciones, como establece el acuerdo.

En esa línea, Domínguez Brito insistió en que se debe conocer en qué calidad ingresarán estas personas al país, además de la información sobre los antecedentes penales de los deportados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-100617-am-2-d53eea47.jpeg Francisco Javier García, aspirante presidencial por el PLD, pidió al Gobierno aclarar los alcances del acuerdo sobre recepción temporal de deportados desde Estados Unidos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-100618-am-2-2ce450e0.jpeg Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por le PLD, cuestionó en qué calidad ingresarían al país las personas deportadas y solicitó información sobre sus antecedentes. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLAD) ‹ >

El miembro del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, calificó de "censurable" la falta de transparencia con la que se ha manejado el convenio.

"Los temas de seguridad nacional no se manejan con la debida rigurosidad que requiere la sociedad dominicana, por lo cual nosotros le exigimos al gobierno que sea transparente y que diga qué es lo que hay, porque lo que sabe el pueblo es porque lo han publicado los norteamericanos", dijo.

Recordó que el presidente Luis Abinader negó el año pasado la posibilidad de que el país recibiera deportados estadounidenses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-100618-am-f5d1d748.jpeg Rafael Paz, miembro del partido Fuerza del Pueblo, calificó de "censurable" la falta de transparencia en torno al convenio firmado con Estados Unidos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-100618-am-1-27282a29.jpeg El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, informó que solicitó a la Cancillería una copia del memorando para fijar posición sobre el acuerdo. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

El Defensor del Pueblo solicita el acuerdo

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, informó que solicitó a la Cancillería una copia del memorando de entendimiento firmado entre ambas naciones para fijar una posición sobre el tema.

Indicó que medidas como estas forman parte del debate internacional actual en materia de derechos humanos.

Por lo que se sabe, las personas recibidas en el país deberán estar en tránsito, no poseer antecedentes penales y permanecer bajo condiciones coordinadas entre ambos gobiernos.

La disposición establece que Estados Unidos cubrirá los gastos.

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