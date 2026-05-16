Leonel Fernández advierte sobre riesgos de la tecnología y llama a fortalecer el pensamiento crítico

Leonel Férnandez en el acto de dirigentes magisteriales provenientes de distintas demarcaciones del país este 16 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, advirtió este sábado sobre los desafíos que representa el avance de las nuevas tecnologías en la educación y afirmó que uno de los principales retos de esta época es evitar que herramientas como la inteligencia artificial debiliten la capacidad de razonamiento y análisis crítico de los estudiantes.

Durante un acto de juramentación de dirigentes magisteriales provenientes de distintas demarcaciones del país, Fernández sostuvo que la educación debe orientarse no solo al acceso al conocimiento, sino también a enseñar a pensar con sentido lógico y criterio propio.

"El gran debate que tenemos por delante es enseñar a pensar con sentido lógico y desarrollar pensamiento crítico", expresó el líder opositor, tras señalar que actualmente muchas personas asumen como verdad absoluta todo lo que leen o escuchan, incluso en plataformas digitales donde la manipulación y la desinformación son cada vez más sofisticadas.

El exmandatario explicó que la inteligencia artificial facilita el acceso a la información, pero también obliga a replantear los métodos de enseñanza y la forma en que los estudiantes analizan y cuestionan los contenidos que consumen. Asimismo, resaltó el reto que representa para el fortalecimiento de la educación la falta de preparación en los docentes.

Fernández aseguró que la transformación de la República Dominicana solo será posible a través del conocimiento y de una profunda reforma educativa, basada en la ciencia, la tecnología y la formación especializada. "Solo el conocimiento podrá transformar a la República Dominicana", manifestó al dirigirse a los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo.

Formar especialistas estratégicos

Asimismo, planteó la necesidad de formar especialistas de alto nivel en áreas estratégicas para que el país pueda competir en el escenario global. Entre sus propuestas mencionó la formación de al menos 100 doctores en matemáticas, además de profesionales en física, química, ciencias computacionales, ciberseguridad e ingeniería biomédica.

Leonel Fernández, juramentó este sábado a un amplio grupo de dirigentes magisteriales provenientes de distintas demarcaciones del país.

En el acto, el dirigente político estuvo acompañado por el vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez; el secretario general, Antonio Florián; la secretaria de Educación de la organización, Josefina Pimentel, y la coordinadora nacional de Fuerza Magisterial, Adhamilka Espinal, junto a otros representantes del sector educativo.

Entre los juramentados figuran la profesora Aura Heredia, exdirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santo Domingo Oeste, y Leavitt Ventura, ambos exmiembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En representación de los nuevos juramentados, Aura Heredia afirmó que trabajarán por el bienestar de los maestros dominicanos y por fortalecer la participación del sector educativo en los procesos de transformación nacional.

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