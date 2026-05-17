La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, encabezó este domingo un encuentro regional en Barahona, donde presentó la rendición de cuentas de sus ocho años al frente de la Secretaría General.

En un acto con aproximadamente 30 regidores y vocales, siete diputados y más de una decena de alcaldes y directores de distritos municipales de la región sur, reunió a perremeístas de San Cristóbal , Peravia , San José de Ocoa , Azua , San Juan , Barahona , Elías Piña , Independencia , Bahoruco y Pedernales.

El evento es parte del recorrido nacional que Mejía realiza para presentar los resultados del trabajo político y organizativo desarrollado durante los últimos años.

Según se destaca en una nota de prensa, durante su intervención afirmó que el PRM debe mantenerse conectado con la gente y trabajando desde el territorio. "Eso no lo hizo una persona. Lo hicimos juntos . Lo hicieron ustedes", expresó.

Destacó el crecimiento alcanzado por el PRM en alcaldías, Senado, Cámara de Diputados y presencia territorial.

Candidatura presidencial

Mejía lanzó un mensaje político directo al afirmar: "Voy a ser candidata a la presidencia de la República Dominicana. Y, si Dios quiere, y ustedes me acompañan, seré la primera presidenta de la República Dominicana".

La también alcaldesa del Distrito Nacional aseguró que su aspiración presidencial no responde a intereses personales, sino al compromiso de continuar transformando el país y generar más oportunidades para las familias dominicanas.

"Parte de lo que haré ya lo demostré en el Distrito Nacional. Lugares abandonados durante décadas, los transformamos. Recuperamos calles, espacios públicos, plazas y parques. Llevamos orden donde no lo había. Y le devolvimos dignidad a sectores que durante años nadie miró", dijo.