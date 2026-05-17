Leonel denuncia "intimidación" del gobierno contra simpatizantes de la FP en Samaná

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, en un acto político en Samaná. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, denunció este domingo presuntas acciones de intimidación y chantaje por parte del gobierno contra ciudadanos de la provincia Samaná para impedir su asistencia a una actividad política de la organización.

Durante su intervención, Fernández aseguró que sectores vinculados al gobierno intentaron evitar la participación de ciudadanos en el acto político celebrado por la Fuerza del Pueblo.

"Unos pescadores tenían que estar aquí en el día de hoy. Voluntariamente ellos decidieron estar aquí, pero desde anoche se les aparecieron funcionarios del gobierno para presionarlos, intimidarlos y chantajearlos, diciéndoles que si venían a este acto los excluirían de programas oficiales", expresó.

Una nota de prensa del partido indica que el expresidente la República afirmó que esas acciones evidencian la preocupación del oficialismo ante el "crecimiento político" de la Fuerza del Pueblo.

"Ellos están atormentados. Ya les sudan las manos y les tiemblan las rodillas al ver cómo avanza la Fuerza del Pueblo", manifestó, agregando que actividades similares se han desarrollado recientemente en distintas provincias del país con una amplia integración de nuevos dirigentes.

Juramentación en Samaná

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/whatsapp-image-2026-05-17-at-23002-pm-c6300bbd.jpeg Acto en Samaná. (FUENTE EXTERNA)

Fernández habló en esos términos durante una juramentación celebrada en Samaná, donde dejó formalmente incorporado a la Fuerza del Pueblo al exdiputado y excandidato a senador Miguel Ángel Jazmín, conocido popularmente como "Muñeco", considerado uno de los principales dirigentes políticos que militaban en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esa demarcación indica la nota.

La actividad reunió además a importantes figuras políticas y comunitarias de la provincia, incluyendo a los exsenadores Enrique Pujals, Ramiro Espino Fermín y Prim Pujals, quienes subieron al escenario junto a Fernández y a Miguel Ángel Jazmín en señal de respaldo político y unidad.

Cambio político

Fernández sostuvo que para convertir a Samaná en una gran plaza mundial de atracción turística es necesario producir un cambio político en las próximas elecciones. "Para hacer realidad nuestro sueño, nuestro anhelo de Samaná convertido en una gran plaza mundial de atracción turística, tenemos que barrer en las próximas elecciones", afirmó.

Abordó la situación de los servicios públicos en la provincia, señalando que durante sus gobiernos Samaná contó con circuito eléctrico 24/7 y con un sistema de agua potable más eficiente que el actual. "Aquí logramos el circuito 24/7, pero ahora eso se ha perdido. Construimos el acueducto y tenían agua; ahora el 40 % de la población no tiene agua. Por eso digo que este gobierno va en reversa", expresó.

Asimismo, indicó que el desarrollo urbano y turístico que experimenta Samaná requiere una planificación moderna y sostenible. "Hay un innegable desarrollo urbano, pero el desarrollo que tiene Samaná tiene que organizarse mejor", afirmó, advirtiendo que una provincia turística no puede sostenerse sin energía eléctrica estable ni agua potable.

Fernández reveló, además, que sostuvo una reunión con empresarios de la provincia, quienes dijo que le manifestaron preocupación por la situación actual y le expresaron que "se necesita un gobierno responsable".

Como parte de sus propuestas, anunció que la Fuerza del Pueblo creará desde ahora una comisión de desarrollo provincial de Samaná y otra municipal para Las Terrenas, con el objetivo de comenzar a elaborar proyectos y propuestas de transformación para la provincia antes de llegar nuevamente al gobierno.

El exmandatario explicó que la organización ya trabaja en propuestas de infraestructura y conectividad para integrar a Samaná con la región Este del país, recordando la construcción de la carretera entre Uvero Alto y Miches durante sus administraciones. Indicó que la visión es conectar el crecimiento turístico de La Altagracia con el potencial económico y turístico de Samaná.