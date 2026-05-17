Temístocles Montás exhorta a abogados a dignificar el ejercicio profesional

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás participó en representación de Danilo Medina, presidente del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, llamó a los abogados vinculados a la corriente gremial Dignidad Jurídica a ejercer su profesión con ética y compromiso social, al tiempo que les instó a consolidarse como el brazo legal de la organización política.

Durante un acto de juramentación de la Dirección de Dignidad Jurídica en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Montás destacó la importancia de seguir el ejemplo del profesor Juan Bosch, quien, según afirmó, marcó una diferencia en la forma de hacer política en el país.

El dirigente peledeísta participó en representación de Danilo Medina, presidente del PLD, acompañado por el secretario general de la organización, Johnny Pujols; el secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales, Francisco Mosquea, y el presidente de Dignidad Jurídica, Leonardo Reynoso, se indicó en una nota de prensa sobre el encuentro.

La nueva estructura directiva quedó integrada por cerca de veinte profesionales del derecho que asumirán distintas responsabilidades organizativas dentro de la corriente gremial.

"Servir al Partido para Servir al Pueblo"

La actividad inició con el lema del PLD, "Servir al Partido para Servir al Pueblo", seguido de una invocación religiosa a cargo de la abogada Elisabeth Pérez. La conducción del acto estuvo encabezada por Héctor Olivo y el comunicador Negro Charly.

En sus palabras de bienvenida, Pedro Solano, secretario general de Dignidad Jurídica, resaltó el crecimiento de la organización en el Gran Santo Domingo y aseguró que en poco tiempo han logrado integrar a cientos de abogados en municipios, distritos municipales y circunscripciones del Distrito Nacional.

De su lado, Francisco Mosquea valoró el trabajo de la corriente gremial y explicó que el partido también ha avanzado en la organización de estructuras similares entre médicos, ingenieros, arquitectos, enfermeras, agrónomos y contadores.

Leonardo Reynoso agradeció el respaldo brindado por Danilo Medina y Johnny Pujols al proceso de fortalecimiento de Dignidad Jurídica, revelando que ya han sido juramentadas 25 directivas provinciales en todo el país.

"Con el respaldo recibido hemos organizado y juramentado ya 25 directivas provinciales de Dignidad Jurídica, reforzado con las directivas juramentadas este día en el Gran Santo Domingo, plaza que aglutina el 65 % de los abogados y abogadas colegiados", expresó Reynoso.

Asimismo, adelantó que continuarán impulsando iniciativas en defensa de los profesionales del derecho y que la entidad se prepara para asumir un rol clave en la defensa electoral del PLD.

"Nos preparamos para actuar como brazo legal del partido, defender cada voto y servir como instructores de los delegados peledeístas", afirmó.

Al encuentro asistieron además miembros del Comité Político del PLD, entre ellos Cristina Lizardo, Miriam Cabral y Margarita Pimentel, así como exdirigentes de Dignidad Jurídica, miembros del Comité Central y representantes de comités intermedios.

La jornada concluyó con el juramento colectivo de los nuevos directivos, quienes levantaron el puño derecho en señal de compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y la lucha contra las injusticias.

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