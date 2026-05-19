Charlie Mariotti critica gestión del PRM y advierte deterioro económico de la clase media

Charlie Mariotti, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ( FUENTE EXTERNA )

Charlie Mariotti, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, calificó este martes al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como una administración 'matapobres', al considerar que las políticas económicas actuales han agravado la inflación, debilitado el sector agropecuario y afectado severamente a la clase media.

Mariotti criticó el modelo económico implementado por las autoridades, asegurando que se ha priorizado la importación masiva de alimentos en perjuicio de los productores nacionales. Señaló que agricultores de zonas como San José de Ocoa, Rancho Arriba y Vallejuelo enfrentan dificultades debido a la falta de respaldo estatal, indica una nota de prensa.

El dirigente peledeísta sostuvo que el Gobierno ha ignorado alternativas para enfrentar el alto costo de la canasta básica, entre ellas proyectos de siembra de ciclo corto como yuca, batata y vegetales.

Críticas a la situación de la clase media

Asimismo, manifestó preocupación por la situación de la clase media del país, afirmando que el aumento en la tarifa eléctrica, los combustibles y los servicios financieros ha reducido considerablemente su capacidad económica.

En ese contexto, propuso que las autoridades financieras dialoguen con la Asociación de Bancos Múltiples para reducir las tasas de interés de las tarjetas de crédito y eliminar los intereses acumulativos derivados de pagos mínimos.

Mariotti también defendió la obra social desarrollada durante las gestiones del PLD, especialmente en el gobierno de Danilo Medina, destacando proyectos como hospitales, estancias infantiles, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y el programa de tanda extendida.

Perspectivas políticas hacia el futuro

Con relación al panorama político rumbo a las próximas elecciones, el dirigente cuestionó las estadísticas oficiales sobre delincuencia y aseguró que la gestión del presidente Luis Abinader presenta 'más sombras que luces'. Además, pronosticó un escenario electoral de segunda vuelta en los próximos comicios presidenciales.