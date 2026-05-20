FP denuncia retrasos en obras del Parque de la Mujer y entorno de la Basílica de Higüey

La Fuerza del Pueblo denunció que siete meses después del inicio de los trabajos las obras presentan escaso avance. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo denunció este martes retrasos y presunto abandono en los trabajos de construcción del Parque de la Mujer y el remozamiento de las aceras en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en la provincia La Altagracia.

La organización opositora señaló que el proyecto, ejecutado por el Ministerio de Turismo (Mitur), fue anunciado el 20 de octubre de 2025 como parte de un plan de transformación urbana para el municipio.

De acuerdo con la Fuerza del Pueblo, siete meses después del inicio de los trabajos las obras presentan escaso avance, situación que, afirma, afecta la movilidad peatonal y el entorno de la basílica, uno de los principales destinos religiosos del país.

El partido sostuvo que el deterioro de las aceras obliga a residentes y visitantes a desplazarse por las vías vehiculares, lo que representa riesgos para la seguridad.

Reacciones y demandas de la Fuerza del Pueblo

El presidente provincial de la organización en La Altagracia, Miguel Rojas, criticó la ejecución del proyecto y pidió a las autoridades ofrecer explicaciones sobre el estado de la obra y el uso de los recursos asignados.

Asimismo, la organización reclamó al Mitur y a las autoridades locales informar cuándo serán retomados los trabajos.