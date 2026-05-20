Roberto Rosario sigue activo en política y deja atrás debate por visa estadounidense

Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVOS )

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, mantiene una activa presencia en el debate político nacional a casi una década de la cancelación de sus visas estadounidenses, una situación que asegura no condiciona su vida pública ni su participación partidaria.

Rosario continúa ejerciendo un rol de vocero y dirigente opositor, con intervenciones frecuentes sobre temas económicos, migratorios e institucionales. Recientemente cuestionó los anuncios del Gobierno sobre combustibles y alimentos, al considerar que las medidas oficiales no responden a las dificultades que enfrenta la población dominicana.

Aunque el retiro de sus visas por parte del Gobierno de Estados Unidos en 2016 volvió a colocarlo en el foco mediático en distintos momentos, incluyendo esta semana, Rosario ha sostenido que nunca recibió una explicación formal sobre las razones de esa decisión.

En aquel momento, el entonces presidente de la JCE informó públicamente que el cónsul estadounidense acudió a su despacho para notificarle la revocación tanto de su visa diplomática como de la personal.

El periódico @Diariolibre en su portada también tiene este TBT , título : "EEUU . Cancela el visado del presidente de la JCE Roberto Rosario Márquez ". pic.twitter.com/jki60VYWg7 — Roberto Rosario Márquez (@RRosarioMarquez) May 20, 2026

Críticas al gobierno dominicano

Desde entonces, el dirigente político ha defendido que la medida estuvo vinculada a posiciones asumidas durante su gestión frente al tema migratorio y el registro civil dominicano. En entrevistas posteriores afirmó que no existe expediente judicial ni acusación de corrupción en su contra relacionada con el caso.

Personas cercanas a Rosario aseguran que el exfuncionario no ha intentado gestionar nuevamente un visado estadounidense y que tampoco proyecta el tema como una confrontación personal con Washington.

En su entorno sostienen que no se siente perseguido ni políticamente aislado por esa situación, y que ha optado por mantener el tema fuera del centro de su discurso público.

Mantiene perfil activo Lejos de replegarse, Rosario ha conservado un perfil activo dentro de la oposición, participando en actividades de la Fuerza del Pueblo, debates televisivos y discusiones sobre políticas públicas. Su discurso combina críticas al Gobierno con referencias a soberanía, institucionalidad y situación económica, temas que han marcado buena parte de sus intervenciones recientes.

La cancelación de la visa y su impacto

A casi diez años del episodio diplomático, Roberto Rosario parece haber convertido la cancelación de la visa en un asunto secundario dentro de su trayectoria política. Mientras el tema resurge ocasionalmente en el debate público, él continúa proyectándose como un dirigente que insiste en mantenerse visible en la discusión nacional y distante de cualquier narrativa de victimización.

Con las posibilidades que le ofrecen las redes sociales para compartir sus opiniones, en su cuenta en X comparte con regularidad sus reflexiones sobre temas de actualidad. Este miércoles 20 de mayo hizo referencia a las publicaciones que hicieron diarios locales cuando se dio a conocer que le fue retirada la visa estadounidense.

Mensaje de Rosario en X este martes A propósito del tema, reitero que cuando me recibió la cónsul general de EE. UU., la funcionaria me solicitó no informarlo. Desde que salí, llamé al director de entonces de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, para darle la noticia; en ese momento presidía un grupo de observadores de la auditoría al Registro Civil, y este me sugirió que lo enviara a todos los medios, no solo a Diario Libre, aunque me dio las gracias por ofrecerle la exclusividad. Me dijo que a su medio le convenía la exclusividad, pero que a mí no. Acto seguido, se hizo una rueda de prensa. Quizás soy el único a quien le ocurrió eso y lo dio a conocer. La razón no fue motivo de vergüenza, sino de orgullo. EE. UU. deja entrar a su país a quien le dé su gana, pero en mi caso, una visa no vale la soberanía de la patria ni ninguna política pública nacional.

Declaraciones de la embajadora Leah Campos

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, reveló durante una entrevista reciente que en ocasiones anteriores el poder de revocar visas estadounidenses habría sido utilizado dentro de la dinámica política dominicana.

Según explicó, al llegar al país percibió que actores políticos intentaban influir en decisiones relacionadas con cancelaciones de visas, utilizando la embajada como herramienta de presión o de confrontación política interna.

"Fuimos usados por la política vuestra", aseveró la diplomática durante una entrevista en Gepiano Podcast.

En medio de la conversación, uno de los entrevistadores mencionó específicamente el caso del expresidente de la Junta Central Electoral.

La embajadora no confirmó detalles particulares sobre ese expediente, pero reiteró que una revocación de visa debe responder únicamente a intereses de seguridad o valores de Estados Unidos, y no a disputas políticas locales.