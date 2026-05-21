Danilo ante panorama político del país: "Lo único que sé es que el PLD no se quedará fuera"

Danilo Medina, presidente del PLD, habla durante una asamblea celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este jueves que esa organización política se mantendrá como una fuerza determinante en el escenario nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2028. También aseguró que el partido de gobierno no gana las próximas elecciones "ni llevando al Papa como candidato".

Durante una asamblea celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, Medina afirmó que el panorama político dominicano se encuentra dividido en "tres tercios" y sostuvo que el PLD está decidido a retornar al poder.

"Lo único que sé es que el PLD no se quedará fuera", expresó el también exmandatario ante dirigentes nacionales, provinciales y municipales de la organización.

El líder peledeísta llamó a la militancia a trabajar en el fortalecimiento de la estructura partidaria y a mantener la unidad interna durante el proceso de consulta pautado para el próximo 18 de octubre, fecha en la que el partido escogerá un aspirante presidencial único.

Medina insistió en que ningún dirigente debe convertirse en obstáculo para la cohesión del partido y reiteró que, tras concluir el proceso interno, todos los sectores deberán integrarse en torno a un mismo objetivo político, indica una nota de prensa.

"El poder no se regala"

"El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, porque al final todos vamos a trabajar para que el Partido vuelva al poder", manifestó.

Asimismo, exhortó a dirigentes y militantes a intensificar el trabajo organizativo y electoral en todo el territorio nacional, asegurando que el PLD tiene condiciones para reconectar con la población y recuperar la confianza del electorado.

"El poder no se regala, no se presta y no se alquila; el poder se conquista con trabajo", enfatizó.

Durante su intervención, Medina también criticó al gobierno del (PRM), al que acusó de no saber gobernar y de haber provocado deterioro en las condiciones de vida de la población.

Agregó que el oficialismo "se ha olvidado de la gente y no sabe gobernar", razón por la cual afirmó que "el PRM no gana en República Dominicana ni llevando al papa como candidato".

Finalmente, llamó a la dirigencia peledeísta a salir a las calles y reencontrarse con antiguos simpatizantes y miembros de la organización, convencido de que existe un ambiente favorable para el fortalecimiento del PLD con miras al proceso electoral de 2028.