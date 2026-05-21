El PRSD celebrará este domingo el cierre de su octavo Congreso Nacional

El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) celebrará este domingo 24 de mayo el cierre de su octavo Congreso Nacional Rafael Gamundi Cordero, en un encuentro que reunirá delegados de las distintas provincias y demarcaciones del país, en cumplimiento con las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

La actividad se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana, y representa la culminación de una amplia jornada nacional de consultas y escucha a sus dirigentes, desarrollada en todo el país, con el objetivo de fortalecer la democracia interna y garantizar la participación de sus estructuras en la toma de decisiones partidarias.

Asimismo, el PRSD destacó que la celebración de este octavo Congreso Nacional forma parte del cumplimiento de las normativas que rigen la vida institucional del partido, incluyendo la escogencia de sus organismos dirigenciales.

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Como parte del proceso previo, fueron realizados congresos provinciales para la selección de los delegados que participarán en la jornada nacional de este domingo.

La dirección del PRSD reiteró el llamado a sus dirigentes y delegados a participar de manera activa en este importante encuentro partidario.