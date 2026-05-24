Carolina Mejía afirma estar preparada para ser presidenta de la República
Destacó su compromiso con el país y el legado familiar, aunque en este último aspecto dijo tener criterios y decisiones propias
La alcaldesa Carolina Mejía confirmó este domingo sus aspiraciones de convertirse en la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque, según aseguró, está preparada para asumir la Presidencia de la República.
La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa difundida tras el acto de cierre de su recorrido nacional de rendición de cuentas como secretaria general del partido, realizado en la Gran Arena Cibao, en Santiago, con la participación de dirigentes y militantes de las 14 provincias de la región.
La dirigente política defendió los valores del partido y fue insistente en que asumirá "el mayor reto" de su vida política, de dirigir el destino del país. Asimismo, afirmó que una eventual victoria electoral sería fruto del trabajo de la militancia y de la estructura partidaria.
Dice tiene criterio y decisiones propias
Durante el acto, Mejía destacó el legado recibido de sus padres y agradeció la presencia del expresidente Hipólito Mejía, aunque enfatizó que ha construido una trayectoria basada en la independencia de criterio y en la toma de decisiones propias.
La aspirante explicó que decidió concluir en Santiago el recorrido de rendición de cuentas que inició en el Gran Santo Domingo y continuó por las regiones Este y Sur del país, debido a sus vínculos familiares y personales con la región del Cibao.
Apoyo a la gestión de Abinader
En su discurso también expresó su respaldo a la gestión del presidente Luis Abinader, a quien atribuyó importantes inversiones para Santiago y otras provincias cibaeñas, y defendió su labor desarrollada al frente de la Secretaría General del PRM junto al presidente de la organización, José Ignacio Paliza.
Según la nota de prensa, la actividad contó con la presencia de legisladores, alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos de distintas provincias del Cibao, entre ellos los senadores Antonio Marte, Bernardo Alemán y Héctor Acosta, quienes respaldan el proyecto presidencial de Mejía.
El encuentro reunió a representantes del PRM de Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Valverde, Espaillat, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal y Samaná,