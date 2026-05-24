Carolina Mejía afirma estar preparada para ser presidenta de la República

La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa Carolina Mejía confirmó este domingo sus aspiraciones de convertirse en la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque, según aseguró, está preparada para asumir la Presidencia de la República.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa difundida tras el acto de cierre de su recorrido nacional de rendición de cuentas como secretaria general del partido, realizado en la Gran Arena Cibao, en Santiago, con la participación de dirigentes y militantes de las 14 provincias de la región.

"Voy a ser candidata a la presidencia de la República Dominicana. Y si Dios quiere, y ustedes me acompañan, voy a ser la presidenta de la República Dominicana" Carolina Mejía Alcaldesa del Distrito Nacional “

La dirigente política defendió los valores del partido y fue insistente en que asumirá "el mayor reto" de su vida política, de dirigir el destino del país. Asimismo, afirmó que una eventual victoria electoral sería fruto del trabajo de la militancia y de la estructura partidaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-13820-pm-535d4980.jpeg La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, en su actividad en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Dice tiene criterio y decisiones propias

Durante el acto, Mejía destacó el legado recibido de sus padres y agradeció la presencia del expresidente Hipólito Mejía, aunque enfatizó que ha construido una trayectoria basada en la independencia de criterio y en la toma de decisiones propias.

La aspirante explicó que decidió concluir en Santiago el recorrido de rendición de cuentas que inició en el Gran Santo Domingo y continuó por las regiones Este y Sur del país, debido a sus vínculos familiares y personales con la región del Cibao.

Apoyo a la gestión de Abinader

En su discurso también expresó su respaldo a la gestión del presidente Luis Abinader, a quien atribuyó importantes inversiones para Santiago y otras provincias cibaeñas, y defendió su labor desarrollada al frente de la Secretaría General del PRM junto al presidente de la organización, José Ignacio Paliza.

Según la nota de prensa, la actividad contó con la presencia de legisladores, alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos de distintas provincias del Cibao, entre ellos los senadores Antonio Marte, Bernardo Alemán y Héctor Acosta, quienes respaldan el proyecto presidencial de Mejía.

El encuentro reunió a representantes del PRM de Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Valverde, Espaillat, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal y Samaná,