La Fuerza del Pueblo realiza Jornada de Crecimiento en Santo Domingo Este

La Fuerza del Pueblo (FP) desarrolló este domingo una Jornada de Crecimiento en distintos sectores de Santo Domingo Este, como parte de la estrategia nacional de fortalecimiento y reorganización que ejecuta la organización política desde marzo de este año.

La actividad estuvo coordinada por la Dirección de la Circunscripción Uno de la FP en ese municipio, presidida por Luis Hernández, junto a Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y supervisor del partido en Santo Domingo Este.

De acuerdo con la organización, la jornada tiene como propósito consolidar las estructuras partidarias, captar nuevas afiliaciones y fortalecer la presencia de la Fuerza del Pueblo en las comunidades con miras a los próximos procesos electorales.

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Durante el operativo participaron dirigentes de la Circunscripción Uno, entre ellos Ramón Reví, Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Manuel Payano, Pedro García, Janeyri Montero, Radhames Helena, Anibelka Rodríguez e Ignacio Pérez.

Jornadas serán hasta noviembre

Luis Hernández explicó que la Jornada de Crecimiento complementa el proceso de afiliación que desarrolla la organización para fortalecer y formalizar su padrón nacional.

Asimismo, señaló que el objetivo es lograr una mayor cercanía con la población y continuar ampliando las estructuras políticas del partido en todo el territorio nacional.

La Fuerza del Pueblo informó que la jornada fue bien recibida por residentes de distintos sectores de Santo Domingo Este, quienes expresaron inquietudes relacionadas con el alto costo de la vida, los servicios básicos y la inseguridad ciudadana.

La organización indicó que la Jornada Nacional de Crecimiento, Fidelización y Reorganización de sus estructuras se extenderá hasta noviembre en provincias, municipios y distritos municipales de todo el país.