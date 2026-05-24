Leonel Fernández: "El malestar social ya es inapelable"

Leonel Fernández con la dirigencia de Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional en un acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El expresidente Leonel Fernández acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de haber provocado una crisis económica nacional como consecuencia de su estrategia para ganar las elecciones de 2024, una situación que —según afirmó— terminaría afectando electoralmente al oficialismo de cara al 2028, porque el malestar de la población "ya es inapelable".

Fernández reiteró su argumento de que ningún gobierno latinoamericano habría logrado reelegirse debido al menor crecimiento económico registrado tras la pandemia.

Según sostuvo, la administración del presidente Luis Abinader logró escapar de esa tendencia mediante una estrategia basada en ampliar los programas sociales y aumentar la nómina pública con el objetivo de ganar respaldo electoral.

El dirigente aseguró que ese incremento del gasto, financiado en gran parte con endeudamiento, habría reducido la inversión de capital y generado una crisis económica que, a su juicio, no responde a factores externos.

“Ellos crearon una crisis económica en la República Dominicana con anterioridad a las tensiones geopolíticas del Medio Oriente. Ellos ahora se apoyan en la crisis del Medio Oriente para tratar de ocultar su responsabilidad en la crisis que se ha creado”, afirmó.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) recordó que, a finales de 2023, año previo a las elecciones, el Gobierno firmó un préstamo por 100 millones de dólares (equivalentes a unos 5,956 millones de pesos al tipo de cambio señalado por el dirigente) para destinarlos al programa Supérate.

“¿Cómo se puede competir con un gobierno que va a colocar 100 millones de dólares en la tarjeta Supérate precisamente en el año electoral? Se prepararon para eso. El gasto corriente del gobierno se multiplica. Pero, además, desde el 2020 a la actualidad hay 125 mil nuevos empleados públicos”, expresó.

Fernández afirmó que, como parte de esa estrategia que atribuye al oficialismo, el presidente Abinader duplicó la cantidad de beneficiarios de la tarjeta Supérate, al pasar de 800 mil a 1.6 millones, y aumentó el monto entregado de 800 a 1,600 pesos.

También señaló que fueron creados programas adicionales cuyos beneficiarios dejaron de corresponder únicamente a los hogares identificados en los niveles más bajos de pobreza por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), entre ellos Cariñito para Mamá, Brisita Navideña, Tarjeta Joven, Bono a Mil, Bono de Apoyo Familiar, Bono Mujer y el bono para compras en ferreterías.

El malestar es "inaceptable"

El político sostuvo que el Gobierno no podrá evitar en las próximas elecciones las consecuencias de las dificultades económicas que, según él, generó esa política de gasto.

“El malestar social ya es inapelable. El enojo del pueblo ya reaparece en todos los ámbitos de la vida nacional cotidianamente. Lo vamos cosechando. Dicen que la oposición nunca gana elecciones, que las pierde el gobierno y yo les diré: este gobierno le está perdiendo todos los días y le está ganando la Fuerza del Pueblo”, expresó.

Fernández también consideró que el Gobierno acompañó esa estrategia con acciones que, a su juicio, desmotivaron la participación electoral y contribuyeron a niveles históricos de abstención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/a68526da-5730-4da6-9660-0bf4dd007afd-589f67cd.jpg Miembros de la Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional se juramentan. (FUENTE EXTERNA)

FP en el Distrito Nacional

El exmandatario ofreció estas declaraciones durante un encuentro celebrado este domingo para juramentar la dirección de Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y presentar la estrategia electoral de la organización en esa demarcación.

Durante la actividad también fueron juramentadas las estructuras de las tres circunscripciones del Distrito Nacional y se realizaron reconocimientos a dirigentes vinculados a la trayectoria política y organizativa del partido.

El acto se desarrolló en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y reunió a dirigentes de las circunscripciones 1, 2 y 3 del Distrito Nacional.

La actividad estuvo encabezada por Rafael Paz, presidente de Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, quien afirmó que la juramentación marca una nueva etapa organizativa para el partido.

Durante la actividad fueron reconocidas varias personalidades del partido, entre ellos el exvicepresidente Rafael Alburquerque, Daniel Beltré, Ligia Amada Melo, Omar Fernández, Nerys Martínez y, de manera póstuma a Franklin Almeyda Rancier y Teotiste Sánchez.

Alburquerque habló en representación de las personas reconocidas y llamó a fortalecer la organización con miras al proceso electoral de 2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/5027c42e-ae9a-426c-bf73-f33a0bf28f7e-9d09e101.jpg Rafael Alburquerque habló en nombre de los rec (FUENTE EXTERNA)

Como parte del acto, Raúl Hernández explicó que el plan de trabajo presentado fue elaborado tras un proceso de consulta con las direcciones locales del partido en toda la capital.

Hernández indicó que la principal meta estratégica de la organización es alcanzar “un voto verde” en el Distrito Nacional y construir una mayoría electoral ganadora en todos los niveles.