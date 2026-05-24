Abinader entrega acueducto múltiple en San José de Ocoa tras años de espera

El presidente Abinader, en compañía de funcionarios, deja inaugurado el acueducto de Sabana Larga. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El presidente Luis Abinader agotó este domingo una agenda en la provincia San José de Ocoa, donde dejó inaugurado un acueducto, un techado y sostuvo un encuentro con estudiantes de escuelas públicas y colegios privados.

En la localidad de Sabana Larga, el mandatario inauguró el acueducto múltiple que beneficiará a más de 56,000 habitantes de esa zona y otras comunidades.

La obra tuvo un costo de unos 1,400 millones de pesos. Se trata de una obra esperada desde hacía más de 40 años.

El presidente Abinader dijo que en las reuniones que encabeza todos los martes siempre surgía la pregunta de cuándo el municipio de Ocoa y la comunidad de Sabana Larga tendrían agua.

"Increíblemente, mi experiencia ha sido que donde más agua hay en el país, entonces las comunidades cercanas no tienen, y eso lo hemos tratado de revertir y solucionar en nuestro gobierno", dijo el mandatario ante los ocoeños participantes en el acto inaugural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/5e7241e9-47d3-4b4c-b319-9395157fa55e-fb7a15d8.jpg El presidente habla al inaugurar el acueducto en Sabana Larga, en la provincia San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Citó el caso del municipio de Monción, que tiene una presa; sin embargo, las comunidades cercanas no tenían agua, y aseguró que el Gobierno ha hecho cuantiosas inversiones para cambiar esa realidad en ese y otros lugares del país.

"Durante muchos años los acueductos no fueron una prioridad para los gobiernos. No se ven, pero sí se sienten en la salud y la calidad de vida de la gente", sostuvo el mandatario.

Destacó que en la provincia de Ocoa el Gobierno no solo invierte en el acueducto, sino también en otras obras, como la reconstrucción de carreteras, principalmente Nizao-La Horma, y dijo que no está conforme con el retraso que llevan algunas, como la carretera El Pinar.

¿Qué beneficios trae el nuevo acueducto de Sabana Larga?

Los sectores beneficiados con el acueducto de Sabana Larga son Las Clavellinas, Las Flores, San Antonio, Las Mercedes, La Vigía, Urbanización Los Maestros, San Luis, Parra, entre otros.

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dijo que el presidente Luis Abinader cumplió su promesa de llevar agua a las distintas zonas con carencias de ese servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/fbc3b9c1-d6b3-4793-996d-f2ef894eb973-24b6db0b.jpg El director del Inapa, Wellington Arnaud, habla durante el acto. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/67e3620d-d207-43bd-8b1e-e01208117676-1036f308.jpg El acueducto beneficiará a más de 56,000 personas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

La obra abarca un campo de pozos y su equipamiento, línea de impulsión de 500 metros cúbicos, línea de conducción, depósitos reguladores y de transición, redes de distribución y más de 3,000 unidades de acometidas, entre otros componentes.

También el mandatario inauguró el techado del Liceo Ángel Emilio Casado, una obra que beneficiará de manera directa a 298 estudiantes de este centro educativo del municipio Sabana Larga, provincia San José de Ocoa.

Fue construido con una inversión de 28,446,836 pesos.

Encuentro con estudiantes y compromisos educativos

La visita del presidente Abinader a San José de Ocoa incluyó un encuentro con estudiantes de colegios privados y liceos públicos.

El mandatario escuchó varias preguntas de estudiantes, algunas relacionadas con la reparación de escuelas, y prometió atender esas inquietudes.

Una de las demandas de los ocoeños es una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Abinader prometió estudiar el caso debido a la falta de un terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/estudiantes-1da7d062.jpeg Estudiantes que participaron en el encuentro con el presidente Luis Abinader en Ocoa. (FUENTE EXTERNA)

Durante el encuentro con los estudiantes, el presidente fue enfático en decir que se preparen y aprovechen las becas de grado y posgrado, algunas de las cuales se pierden por falta de postulantes.

Consideró también que la educación hay que tecnificarla con carreras técnicas y profesionales dirigidas a las principales actividades de la provincia, como la agricultura.