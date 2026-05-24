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Paliza le reponde a Danilo: "El PLD participó en discusión sobre encuestas"

El presidente del PRM dijo que la JCE "socializó" con todos los partidos ese reglamento

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    Paliza le reponde a Danilo: "El PLD participó en discusión sobre encuestas"
    José Paliza, presidente del PRM. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

    Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró "sospechosa" la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

    "La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13", expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

    Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

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    "El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones", sostuvo Paliza en una nota de prensa.

    Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

    Posición de Danilo

    Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía "sumamente sospechosa" la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

    "La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno", indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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