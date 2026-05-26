Este martes, el expresidente Hipólito Mejía respaldó al reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas políticas hasta el inicio de la precampaña.

"Estoy de acuerdo con eso (el reglamento); este jueguito de estar falseando datos y precipitando información no es bueno", expresó.

Pese a apoyar la disposición, el exmandatario mostró posiciones contradictorias respecto a las sanciones contempladas en la normativa.

Aunque señaló que no cree que deban aplicarse sanciones, también consideró necesario establecer penalidades para quienes incumplan las reglas.

"Hay que penalizar, hay que poner en orden este país; aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y decir lo que le da la gana", afirmó.

Advertencia sobre información falsa

En medio del creciente debate generado por la norma, Mejía advirtió sobre el peligro de difundir información falsa con fines electorales.