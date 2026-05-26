José Paliza asegura que el PRM está "unido más que nunca" y descarta tensiones internas

José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro de la Presidencia. ( DL/ARCHIVO )

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, negó la noche de este martes que existan tensiones internas dentro de la organización oficialista y aseguró que el partido atraviesa un momento de unidad, pese a los rumores que dicen que hay un malestar interno por el tema de la elección de las nuevas autoridades partidarias.

Al ser abordado por periodistas tras una reunión de la Dirección Ejecutiva del partido, Paliza explicó que el encuentro correspondió a una jornada rutinaria de trabajo en la que se trataron temas relacionados con el funcionamiento cotidiano de la organización política.

"Son reuniones usuales que hacemos de la Dirección Ejecutiva del partido. De manera periódica convocamos y tratamos los asuntos del día a día de la organización", expresó.

En respuesta a preguntas sobre supuestas diferencias internas y el proceso de elección de autoridades partidarias, el dirigente oficialista afirmó que no existen conflictos dentro del PRM.

"No hay tensiones. El PRM está unido más que nunca. Las relaciones interpartidarias están en excelentes momentos y ha sido una característica de nuestro partido la unidad desde su fundación", sostuvo.

Paliza, también ministro de la Presidencia, reiteró que los encuentros forman parte de la dinámica habitual del partido y descartó cualquier situación de crisis interna en la organización de gobierno.

Tranque por cambio de autoridades

Pese a las declaraciones del presidente del PRM, algunos dirigentes del partido han externado su desacuerdo con la intención de prolongar la actual dirección de la organización y reclaman que se cumplan los estatutos y se convoque a cambiar a las autoridades.

Uno de los que alzaron su voz en contra fue el diputado Eugenio Cedeño bajo el alegado de que la prórroga viola la institucionalidad y exigiendo el derecho de la militancia a votar para escoger nuevas autoridades. El legislador aspira a la secretaría general.

La cúpula oficialista planteó extender por un año el mandato de la dirección nacional (Paliza, como presidente, y Carolina Mejía, como secretaria general) y hasta por dos años el de las estructuras municipales para mantener el enfoque en las labores de gobierno frente a "desafíos económicos y sociales".