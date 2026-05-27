El PRM iniciará proceso de reforma estatutaria para fortalecer su modelo participativo

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este miércoles que iniciará un proceso de modernización estatutaria con miras a definir las normas que regirán el futuro de la organización política.

A través de un comunicado, el partido oficialista anunció la creación de una comisión especial encargada de orientar los contenidos de la propuesta de reforma estatutaria.

La comisión está integrada por Roberto Fulcar, Darío Castillo, Guido Gómez Mazara, Sigmund Freund, Dionicio de los Santos, Yadira Henríquez y Salvador Ramos, quienes tendrán hasta el 14 de junio para presentar sus conclusiones ante la Comisión Estatutaria del partido.

El PRM indicó además que el Comité Ejecutivo Nacional será convocado el próximo 21 de junio para conocer oficialmente la propuesta de reforma.

Socialización y objetivos del proceso de reforma

Asimismo, la organización adelantó que en esa reunión se acordarán las fechas de la convención extraordinaria y de la convención ordinaria del partido.

Como parte del proceso, durante el mes de junio el PRM realizará cinco encuentros regionales con el objetivo de socializar la reforma con su militancia en todo el país.

Según explicó la organización, estos encuentros buscan fortalecer un modelo participativo que permita escuchar, debatir y tomar decisiones desde sus distintos organismos internos.

El partido señaló que el proceso concluirá en septiembre, con el propósito de consolidar una estructura partidaria "moderna, democrática y a la altura de los desafíos que demanda la República Dominicana".

"El Partido Revolucionario Moderno reafirma su vocación de renovación y su confianza en los mecanismos internos de participación como fundamento de su fortaleza institucional", expresó la Dirección Ejecutiva del PRM en el comunicado.