¿Qué pasará con la curul del senador Antonio Taveras tras su renuncia del PRM?

Antonio Taveras en el hemiciclo del Senado de la República. ( FUENTE EXTERNA )

La renuncia al Partido Revolucionario Moderno (PRM) del senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, ha generado un intenso debate en la opinión pública. Sin embargo, en medio de la acalorada controversia, hay una curiosidad que le interesa a muchas personas: ¿un legislador electo por voto popular puede abandonar su partido y seguir ocupando su escaño?

Cuando el legislador anunció ayer su separación del bloque oficialista, parte de la población se preguntaba si se iba o se quedaba en esa cámara.

La respuesta es que seguirá siendo senador hasta el término de su mandato, porque la curul la otorga el voto de la ciudadanía. Mientras ese mandato no concluya, la persona electa puede separarse de su partido sin perderla.

Cuándo quien renuncia lo hace al cargo y no al partido

Si Taveras hubiera presentado su renuncia como senador, la historia sería diferente: el escaño le pertenecería entonces al PRM, que nombraría un sustituto a partir de una terna presentada al Senado.

La Constitución dominicana explica en su artículo 77, numeral 1, que, ante vacantes en el Congreso —por muerte, incapacidad o renuncia del cargo—, la cámara correspondiente escoge al sustituto de una terna presentada por el organismo superior del partido que postuló al legislador.

Un proceso similar también se aplica en el caso de vacantes a nivel municipal, donde los partidos mantienen las curules en estas circunstancias.

Si Taveras hubiera renunciado a su puesto de senador, el PRM tendría el derecho de proponer quién lo reemplazaría. El escaño, en ese escenario, volvería de facto al partido.

Esta fórmula protege la representación partidaria ante vacantes definitivas, pero no aplica cuando el o la electa simplemente decide cambiar de bandera política.

Un debate que regresa con fuerza

La salida de Taveras revivió un debate que el sistema político dominicano no ha sabido resolver respecto al transfuguismo. En este contexto, el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, planteó la necesidad de legislar para que los cargos electivos pertenezcan a los partidos y no a los individuos.

"No muy tarde habrá que legislar para que todo aquel que abandone una parcela política después de ganar una posición tenga que dejarla al momento de salir", expresó, usando el término "tránsfuga político" para describir el fenómeno.

La práctica, sin embargo, no es nueva. La movilidad de legisladores entre partidos o hacia la independencia ha sido recurrente en la política dominicana, y los intentos de reforma para regularla no han prosperado de manera definitiva.

Se recuerdan casos como el del actual diputado oficialista Bolívar Valera, quien renunció al Partido de la Liberación Dominicana en 2023, tras ser electo por esa agrupación. Esta clase de movimientos siempre suscita preguntas sobre las implicaciones del transfuguismo para la democracia electoral y la subsistencia de los partidos.

¿Qué cambia en el Senado?

Políticamente, la salida de Taveras no cambia mucho en la Cámara Alta, ya que el oficialismo solo pierde un voto y mantiene su amplia mayoría con 26 legisladores.

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