El PRM se queda sin representación senatorial en las dos plazas de mayor peso electoral

El senador Antonio Taveras al renunciar al PRM en medio de la sesión del Senado del miércoles 27 de mayo del 2026.

La renuncia del senador Antonio Taveras al Partido Revolucionario Moderno (PRM) dejó al oficialismo sin representación en las dos plazas senatoriales de mayor peso electoral del país —Santo Domingo y el Distrito Nacional—, en un nuevo episodio de las fugas políticas que han reconfigurado el Congreso desde 2020.

Además de dejar al partido gobernante sin representación senatorial en los dos territorios más grandes e importantes en materia electoral, la salida de Taveras también provocaría una reestructuración en el Senado, ya que el legislador preside una de las comisiones clave de la Cámara Alta.

En cuanto a las plazas electorales, la renuncia de Taveras provocó que el PRM se quedara sin la plaza senatorial de Santo Domingo que, según los datos de la Junta Central Electoral (JCE), alberga a 1,649,032 electores. Sin embargo, la salida también debilita al oficialismo debido a que, desde agosto de 2024, otra de las plazas senatoriales más significativas, la del Distrito Nacional, está ocupada por el opositor Omar Fernández.

Allí, según los datos de la Junta, están aptos para votar 794,080 dominicanos.

Reconfiguración del trabajo

No obstante, más allá del impacto político que ahora sufre el PRM, la renuncia de Taveras también reconfigura, aunque mínimamente, la estructura del Congreso, que desde 2020 ha sido rediseñada por la ola de fugas de congresistas hacia otros partidos o hacia la independencia política.

El senador Taveras dirige actualmente la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, un equipo clave compuesto por otros ocho legisladores y que ha manejado temas espinosos como la ley de extinción de dominio y el Código Penal.

Con su renuncia, la Comisión de Justicia queda ahora en manos de un senador independiente y la matrícula mayoritaria de 23 senadores del PRM o aliados pierde un representante, aunque mantiene la fuerza suficiente para aprobar proyectos sin trabas opositoras.

Otras renuncias

La decisión de abandonar un partido en plenas funciones legislativas no es nueva. Desde 2020, en el Congreso se han registrado múltiples fugas de diputados que pasaron de un partido a otro por desacuerdos internos o cambios de alineamiento político.

Algunos legisladores como Franklin Peña, Félix Bautista, Dionis Sánchez, Mélido Mercedes, Aquilino Serrata, Charlene Canaán, Hamlet Melo, Dulce Rojas, Rafael Castillo, Tobías Crespo, Bolívar Valera, Fabiana Tapia, María Suárez, Eddy Montás, Víctor Suárez y Lupe Núñez, entre otros, abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para seguir las directrices de Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo o por diferencias dentro de la militancia morada.

Más recientemente, las últimas salidas de senadores que dejaron el PRM en plenas funciones legislativas corresponden a Antonio Taveras y a Iván Silva, quien abandonó al oficialismo en el cuatrienio pasado por desacuerdos con el partido.

Aunque generalmente los partidos quedan fragmentados por la salida de políticos en plenas funciones públicas, la renuncia de Taveras pareció caer bien dentro del PRM, ya que diputados oficialistas como Soraya Suárez, Frank Ramírez, Sadoky Duarte y Dorina Rodríguez celebraron la salida del senador y expresaron que su decisión "le hizo un favor al partido".

Mientras, la vicepresidenta Raquel Peña no abundó sobre la renuncia de Taveras y se limitó a decir que "eso es problema de él".