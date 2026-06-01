PLD advierte sobre uso de la justicia como instrumento político tras fallo a favor de exfuncionarios

Johnny Pujols habla en la rueda de prensa del PLD el lunes 01 de junio de 2026, acompañado de otros dirigentes de la organización. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró este lunes que el país debe abrir "una reflexión nacional" sobre las garantías que impidan la utilización política de la justicia, tras la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dictó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, pertenecientes a la organización.

El PLD fijó su posición durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, en la que su secretario general, Johnny Pujols, afirmó que el partido valora la decisión emitida por la jueza que concluyó que no existe responsabilidad penal contra ambos exfuncionarios.

Pujols sostuvo que el PLD celebra que en la justicia se haya reconocido lo que, según afirmó, el partido, los familiares de los imputados y distintos sectores de la sociedad habían sostenido durante años: que las acusaciones formuladas contra Castillo y Peralta carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a juicio de fondo.

Durante el encuentro con la prensa, el dirigente peledeísta señaló que ninguna organización política, ciudadano o servidor público debería ser objeto de procesos de persecución prolongados sustentados en intereses coyunturales y no en pruebas concluyentes.

Los riesgos

El PLD consideró que la decisión judicial representa también una reivindicación moral para quienes, según indicó, fueron sometidos durante años a medidas como impedimentos de salida del país, alertas migratorias, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas y problemas de salud.

La organización opositora afirmó que ninguna decisión judicial puede compensar plenamente el tiempo transcurrido, el daño reputacional ni las consecuencias personales y familiares derivados de esos procesos.

Asimismo, extendió esa reflexión a otros miembros del partido que, según señaló, han sido descargados por los tribunales tras años de procesos judiciales y medidas restrictivas.

Pujols sostuvo que las recientes decisiones judiciales obligan a debatir sobre lo que definió como el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia.

Acusaciones y condenas

En ese sentido, afirmó que el fallo del Cuarto Juzgado de la Instrucción recuerda que "una acusación no equivale a una condena" y que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas válidas y suficientes.

También defendió el principio de presunción de inocencia, al señalar que constituye una garantía constitucional aplicable a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o de la posición que ocupen en la sociedad.

El secretario general del PLD afirmó que durante el proceso se presentaron acusaciones como si fueran verdades definitivas antes de ser sometidas al escrutinio judicial y sostuvo que las acciones emprendidas contra dirigentes de esa organización respondían a un propósito de afectar políticamente al partido.

Como parte de su posición institucional, el PLD planteó que la sociedad dominicana debe comprometerse a evitar que la justicia sea utilizada como instrumento de competencia política, que las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales o que la filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.

La organización también manifestó que deben evitarse prácticas como el uso de la prisión preventiva como castigo antes de una sentencia, la prolongación innecesaria de los procesos judiciales más allá de los límites establecidos por la ley y la vulneración de garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa.